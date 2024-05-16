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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ticaret hedefimiz 5 milyar dolar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi ağırladı. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ticaret hedefimiz 5 milyar dolar mask
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Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden konuğu Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün sayın başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine desteğimizi ifade ettik.  Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkili kılacak konular üzerinde durduk. Gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemizin içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız.

Sayın başbakanla görüşmemizde güncel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Dünyada devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok kıymetli buluyorum. Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.

Güney Kafkasya'da barış ve huzurun önemini ve çalışma kararlılığımızı teyit ettik.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Kobakhidze'nin makam aracını, Beştepe önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi Beştepe'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kobakhidze'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Kobakhidze, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kobakhidze, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Kaynak: AA

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16 May 2024 - 23:38 - Türkiye --- Okunma

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