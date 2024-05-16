Ertuğrul Sağlam: "Süper Lig hedefine ulaşamamanın üzüntüsünü yaşıyorum”

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kocaelispor, elenerek Süper Lig’e yükselme şansını kaybetti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, gelecek sezon Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacaklarını söyledi.
"Önümüzdeki yılın planlamasını çok doğru şekilde yapıp Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacağız"
Üzgün olduklarını belirten Sağlam, “Bugün çok istememize rağmen kazanamadık ve sezon burada sonlandı. Bunun için çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle Süper Lig hayali kuran taraftarımıza bu mutluluğu yaşatamadığımız için ayrıca bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Birilerini suçlamanın şu an kimseye faydası olmayacak. Bu gece biraz kötü geçecek ama biz yarından itibaren önümüzdeki sezonla alakalı çok çabuk bir şekilde çalışmaya başlayacağız ve Allah’ın izniyle de önümüzdeki sezonun sonunda Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacak organizasyonun çalışmalarına yarın başlayacağız. Maçla alakalı, hakemle alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok uzun bir aradan sonra takımın başına gelip sadece 2 gün çocuklarla beraber olup bir şeyleri değiştirmeye çalıştırdık ama hayal kurmaktan öteye gitmedi. Sonuçta sezonun içerisinde çok yaklaştığımız Süper Lig hedefine sezon sonunda ulaşamamanın hayal kırıklığı ve üzüntüsünü yaşıyorum. Yarın hemen çalışmalarımız başlayacak ve bu sezonki tecrübelerimizle önümüzdeki yılın planlamasını çok doğru şekilde yapıp Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacağız. Ben çok umutluyum. Bu umudumu camiamızın büyüklüğünden, taraftarımızın aşkından ve Kocaeli şehrinin sahip olduğu değerlerden ötürü böyle umutlu konuşuyorum. Çorum FK’yı da tebrik etmek lazım” dedi.
“Sezon içinde çok yaklaştık”
Süper Lig’e çıkma hedefine çok yaklaştıklarını belirten Sağlam, “Bu sezon bu işe çok yaklaşmıştık. Ama çeşitli olumsuzlukları söylemek, bugünkü hayal kırıklığını bir yerlere bağlamak, birilerine fatura çıkartmak çok doğru değil. Bu geminin içinde hep beraberdik. Bir başarısızlık var ise hepimizin başarısızlığıdır. Sezon içinde çok yaklaştık ve kendi kendimize ettik” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Dertli Kocaelisporlu. - Sevgili hocam sana çok inanıyoruz.
Engin koyun başkanlıktan daha önce istifa etseydi bugün göztepenin yerin olurduk.
Tanqe gitti yerine adam almadık ne dedi eski başkan en iyi 8 numarayı alıyorum onuda birkaç gün bekledik son dakjada gürcü santraforu aldık.
Vallahi o 8 ile 9 ikinci ligde dahi alıcî bulamazlar.
Bu takımdan emir v.cihat gökhan vukoviç hariç seneye bizimke olmaması kazım heosini göndermek lazım
Kaan - ben kendi adıma hiç inancım kalmadı. söylenen sözlerinde tesiri kalmadı. bence herşey öylesine söyleniyor ...şampiyonluk , iyi transferler yapıcaz,ince eleyip sık dokuyacağız, çöpe atılacak paramız yok, süper lige çıkacağız.
inananlara allah kolaylık versin.
filmi başa sarıcaz, başkanın ve hocanın lig öncesi söyleyeceklerini tahmin etmemek aptallık olur.
Emekli - Kocaeli oynadığı futbolla bir üst ligi haketmedi.Yazık bu kadar harcanan paraya ve transferlere
Seref - Canımız sağolsun genel anlamda sezon boyunca oynanan futboldan pek memnun olmasakta artık planlarımızı önümüzdeki sene için yapacaz.takimi batirmadan akıllı taransferlerle seneye şampiyonluk kovalayan göze hoş gelen bir futbol oynayan bir Kocaelispor izlemek istiyoruz.eyupten Ahmet kutucu Bruno Murat Uçar keciorenden traoe sakaryadan del valle Çorum'dan rogelle şayet geri gelirse tanqe olmasa dinonun transferleriyle bu hedefimize ulaşabiliriz düşüncesindeyim.
Çhty Karahan - Hakkını helal et hoca sen elinden geleni yaptın eldeki malzeme bu kadar Sana gel helva yap dediler ama Şeker yerine TUZ,Irmik yerine BULGUR su yerine GAZOZ vardı elimizde malzeme olarak yapacak birşey yok kısmet değilmiş bu gürcülerle çakma portekizlilerle bu kadar Kocelisporumuzun parasini kim carcur ettiyse yediyse yazıklar olsun beter olun.
Kocaelispor - Seneye süperlig
Basiskele41 - Allah aşkına siz yönetim ve senin kurduğun takım düşün bu şehrin yakasından ben bu takımın bütün başarılarına tribünde şahit Olan biri olarak yeter artık diyorum Ne demek yarından itibaren bu takımın kongresi var ve kim gelirse gelsin biliyorum ki seninle çalışmak istemeyecek insanda gurur olması lazım başka da bir şey demiyorum
Sadece Ve Sadece 41 - Batışımız hayırlı olsun..
Bu sene hiçbir şey doğru gitmedi
Sakarya uçtu gitti
Muhtemelen süper ligdeler
Düşünün biz bu adamlara
9 puan fark yapmıştık!!!
Ne kadar acı dimi?
Zor olanı başardık
Hodri meydan
Yönetim
Hocalar
Hepimiz suçluyuz
Ne kadar borç yapıldı
Allah bilir artık
Ama bir daha toparlanmayiz
Aa - Hoca seni yemeselerdi cıkardık. Suç önce yönetimin sonra hodrimeydanın sonra yerel basının.
Erdem - Hepsini gönder hoca şeydayev kalsın bir tek bir de kaleci
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.