Gözyaşlarını tutamadılar

Selahattin Büyük. - Gözyaşına gerek yok, ne oynadınızkisahada, gezindinşzmdurdunuz, fakat suç sizin değil, sizler gibi yaşlı ve sınırlı yeteneğe sahip futbolcularla 1. Lige girilirse sonuç şaşırtıcı değil, bizler başta konuştuk, bu işi bilmiyorsunuz dedik, futboldan anlıyan bir tane adam yok yönetimde dedik ama dinletemedik, şimdi hesabı kim verecek, biz bu hesabı ta başta sorduk, Engin koyun kimseyi dinlemesi en son Tangue yide satarak Kocaelispora son darbeyi vurdu, yazıklar olsun hepinize.