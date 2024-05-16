Gözyaşlarını tutamadılar

TARAFTAR BAĞRINA BASTI
Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Çorum FK 2-1 kazandı. Temsilcimiz bu sonuçla elendi ve Süper Lig umutları bitti. Maçtan sonra Kocaelispor taraftarı takımı tribüne çağırdı ve alkışladı. Daniel Candeias, kaptan Gökhan Değirmenci ve Yusuf Çelik başta olmak üzere oldukça duygusal anlar yaşayan futbolcuların bazıları göz yaşlarını tutamadı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Selahattin Büyük. - Gözyaşına gerek yok, ne oynadınızkisahada, gezindinşzmdurdunuz, fakat suç sizin değil, sizler gibi yaşlı ve sınırlı yeteneğe sahip futbolcularla 1. Lige girilirse sonuç şaşırtıcı değil, bizler başta konuştuk, bu işi bilmiyorsunuz dedik, futboldan anlıyan bir tane adam yok yönetimde dedik ama dinletemedik, şimdi hesabı kim verecek, biz bu hesabı ta başta sorduk, Engin koyun kimseyi dinlemesi en son Tangue yide satarak Kocaelispora son darbeyi vurdu, yazıklar olsun hepinize.
Düldürmeyin Kendinizi - yalandan kim ölmüş, tiyatroyu bırakın dalga geçmeyin artık bu kentle.
Çhty Karahan - Ruhsuz candeasin göz yaşları timsah göz yasidir inanmayın boyle önemli bir maçta saçma sapan oynadı yeteneksiz ruhsuz.
İzmitli - Uyumsuzluk hatalı paslar ve bitkinlik görüntüleri kaybetmemize ana sebepler bitmişlik sendromu net ve açık rakip oynadı kazandı bizim bazı oyuncular adeta sahada yoktu ve kaçınılmaz son Ertuğrul ne yapsın bu kadar oluyor suçlu aramaya gerek yok
Basiskele41 - Timsah gözyaşları bunları alkışlayanlar asıl bu takımın en büyük düşmanları hepiniz düşün bu takımın yakasından
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.