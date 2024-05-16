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16 May 2024 - 23:09- Spor G:

Gözyaşlarını tutamadılar

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Trendyol 1. Lig’de Play-Off ilk turunda Çorum FK’ya 2-1 yenilerek elenen Kocaelispor’da futbolcular maçtan sonra göz yaşlarını tutamadı.

Gökhan Beşiktaş
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TARAFTAR BAĞRINA BASTI

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Çorum FK 2-1 kazandı. Temsilcimiz bu sonuçla elendi ve Süper Lig umutları bitti. Maçtan sonra Kocaelispor taraftarı takımı tribüne çağırdı ve alkışladı. Daniel Candeias, kaptan Gökhan Değirmenci ve Yusuf Çelik başta olmak üzere oldukça duygusal anlar yaşayan futbolcuların bazıları göz yaşlarını tutamadı.

# kocaelispor, Çorum FK

16 May 2024 - 23:09 Çorum- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Selahattin Büyük. - Gözyaşına gerek yok, ne oynadınızkisahada, gezindinşzmdurdunuz, fakat suç sizin değil, sizler gibi yaşlı ve sınırlı yeteneğe sahip futbolcularla 1. Lige girilirse sonuç şaşırtıcı değil, bizler başta konuştuk, bu işi bilmiyorsunuz dedik, futboldan anlıyan bir tane adam yok yönetimde dedik ama dinletemedik, şimdi hesabı kim verecek, biz bu hesabı ta başta sorduk, Engin koyun kimseyi dinlemesi en son Tangue yide satarak Kocaelispora son darbeyi vurdu, yazıklar olsun hepinize.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 23:20
04

Düldürmeyin Kendinizi - yalandan kim ölmüş, tiyatroyu bırakın dalga geçmeyin artık bu kentle.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 23:19
03

Çhty Karahan - Ruhsuz candeasin göz yaşları timsah göz yasidir inanmayın boyle önemli bir maçta saçma sapan oynadı yeteneksiz ruhsuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 23:19
02

İzmitli - Uyumsuzluk hatalı paslar ve bitkinlik görüntüleri kaybetmemize ana sebepler bitmişlik sendromu net ve açık rakip oynadı kazandı bizim bazı oyuncular adeta sahada yoktu ve kaçınılmaz son Ertuğrul ne yapsın bu kadar oluyor suçlu aramaya gerek yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 23:16
01

Basiskele41 - Timsah gözyaşları bunları alkışlayanlar asıl bu takımın en büyük düşmanları hepiniz düşün bu takımın yakasından

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 23:15
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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