Filenin Sultanları, Hollanda’yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.
Antalya Spor Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler müsabaka boyunca ay-yıldızlılara destek oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Filenin Sultanları ilk seti 11 sayı farkla 25-14 kazandı. İkinci set Hollanda’nın baskısıyla başladı. Ancak Filenin Sultanları bu sette de 6 sayı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve seti 25-23 kaybetti.
Üçüncü sete üstün başlayan ay-yıldızlılar tamamına yakınını önde götürdüğü seti 25-23 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. Filenin Sultanları dördüncü sette büyük bir bölümünü önde götürerek seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.
Toplam 102 dakika süren karşılaşma sonucunda Hollanda’yı mağlup eden Filenin Sultanları Milletler Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.
Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, milli voleybolcu Cansu Özbay ve Hollandalı voleybolcu Jasper, mücadele içindeki centilmence davranışlarından dolayı yeşil kart ile onurlandırıldı.
Ay-yıldızlılar turnuvadaki üçüncü maçında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.