Cumhurbaşkanı'ndan ceza afları: 28 Şubat davası sanıkları affedildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Şubat davası sanıklarına af getirildi.
Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Hacı Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel ve Çetin Doğan affedildi.
28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.