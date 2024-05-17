Sosyal medyada gündem olmuştu: Kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre polis ekipleri, 8 yaşındaki kızına karşı şiddet içerikli, müstehcen konuşmalar yaptığı videoyu sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G'yi (35) gözaltına aldı.
Yapılan incelemede S.G'nin eşinden 2018 yılında boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi.
Şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan adli işlem başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.