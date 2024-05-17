AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar: İzmit’i batırmaya devam ediyorlar

İZMİT BELEDİYESİ BORÇ BATAĞINDA



Umre ziyaretinden dönen AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, siyasete hızlı bir giriş yaptı. Dokuzlar, tasarruf tedbirleri konusunda CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dokuzlar, “Tasarruf ettim diyenler, ilk mecliste 170 milyon TL kredi yetkisi almak mı?” dedi. Dokuzlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in belediyeyi borç batağına sürüklemesine rağmen sözde tasarruflarıyla AK Parti’ye yönelttiği suçlamalara cevap verdi.



KİM KAZANDI KİM KAYBETTİ?



AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, sosyal medya paylaşımında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’e yönelik şu ifadeleri kullandı. “Kim kazandı, kim kaybetti? İzmit Belediyesi’nde daha önce “Kiralama” yoluyla alınan hizmet araçları arıza ve kaza durumunda ikame ediliyor, hizmet aksamıyordu. CHP döneminde ise çöp kamyonu gibi çok kritik yerlerde bile popülizm uğruna körü körüne satın alınan araçlar kaza ya da arıza durumunda sanayiye tamire yollanıyor. Tamir parası ödenmediği için haftalarca burada bekliyor. Hizmet aksıyor, vatandaş mağdur oluyor. Kasası açık kamyonetlerle sağlıksız, ilkel çöp toplanıyor. Bu durumda kim kazanmış, kimler kaybetmiş oluyor?



HASEP ÇOK BASİT!



Hesap çok basit! İzmit Belediyesi, araç satın alarak iki yıl önce tasarrufa başladığını iddia ediyor. Buna ilave AK Parti döneminden kalan onlarca daireyi satan, bizzat belediye başkanı tarafından açıklanan dal öğütme makinası sayesinde milyonlar kazanan belediye neden borç batağında? Hesap ortada. Nasreddin Hoca’nın dediği gibi, “Kedi buysa ciğer nerde, ciğer buysa kedi nerde?”



170 MİLYON KREDİ YETKİSİ...



İlk Mecliste 170 milyon TL kredi yetkisi isteyen belediye başkanı tasarruftan nasıl söz ediyor? İzmit Belediye Başkanının siyasilere, yakınlarına, akrabalarına iş verdiği denetim raporlarında belgeli. Bu işlerin kitabına uygun verilmesi, kıyak yapıldığı gerçeğini değiştirmez. Durum böyle iken, seçim üstü belediyeye yüzlerce işçi de alındı. Bu işçilere maaş ödeyebilmek için daha ilk mecliste 170 milyon TL kredi yetkisi verildi. Şimdi tasarruf bunun neresinde? İşin özü siz tasarruf yapmaya değil, İzmit’i batırmaya devam ediyorsunuz.

Haber Merkezi

Kaynak: Haber Merkezi