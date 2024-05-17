O ilde 100 gramlık simit 14 TL oldu!

YÜZDE 40 ZAM YAPILDI
Kocaeli’nde geçtiğimiz haftalarda ekmek 10 TL’ye yükseltilmiş, 12,5 TL olan simit zammı için ise karar çıkmamıştı. Pastacılar Odası bünyesine bağlanan simide zam yapılması için geçtiğimiz gün Pastacılar Odası ile Esnaf Odaları Birliği, bir araya gelmişti. Kocaeli’de simite yapılacak zam kararı henüz çıkmadı fakat Edirne Pastacılar Odası simite yüzde 40 zam yaptı. 10 TL olan 100 gramlık simit 14 TL’ye çıkartıldı. Edirne ilinde zamlı simit satışına başlandı. Kocaeli’de simit fiyatı ne kadar olacak merak ediliyor.
Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yeşil Siyah - Yemiyorum ama yaşıyorum c vitamini değilya bu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.