O ilde 100 gramlık simit 14 TL oldu!

YÜZDE 40 ZAM YAPILDI



Kocaeli’nde geçtiğimiz haftalarda ekmek 10 TL’ye yükseltilmiş, 12,5 TL olan simit zammı için ise karar çıkmamıştı. Pastacılar Odası bünyesine bağlanan simide zam yapılması için geçtiğimiz gün Pastacılar Odası ile Esnaf Odaları Birliği, bir araya gelmişti. Kocaeli’de simite yapılacak zam kararı henüz çıkmadı fakat Edirne Pastacılar Odası simite yüzde 40 zam yaptı. 10 TL olan 100 gramlık simit 14 TL’ye çıkartıldı. Edirne ilinde zamlı simit satışına başlandı. Kocaeli’de simit fiyatı ne kadar olacak merak ediliyor.

Haber Merkezi

Kaynak: Haber Merkezi