Konut almak isteyenler dikkat! Faizler düşecek mi?

Mevduat faizlerindeki yükseliş, konut fiyatlarının daha da aşağı geleceği beklentisi, konut kredisi faizlerindeki artış, yatırım için konut alacaklara yüzde 22.5 oranında kredi çıkması gibi faktörler sektörü olumsuz etkiliyor. Ayrıca kira artış oranlarının yüzde 25 seviyesinde kalması ve kiracı ev sahibi arasındaki tartışmalar da konut sektörüne olan ilgiyi azalttı. Uzmanlar yaz aylarından sonra talebin artacağını, finansal koşulların iyileşebileceğine dikkat çekti.

Yatırım amaçlı alınacak konutlarda kira sorunları öne çıkmaya başladı. Artan konut kredisi faizleri nedeniyle ödemeler yüklü miktarlara ulaşınca alınacak kira kredinin 4'te 1'ini karşılayacak duruma geldi. Kısa vadede de konut sektöründe güçlü fiyat artışları beklenmediği yatırım amaçlı konut satın alımı geri planda kaldı. Konutlarda 2 Temmuz 2024 tarihine kadar kiralara yüzde 25 zam yapılması şartı devam ettiği için de kiracı-ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar yatırım tercihlerini farklı alanlara kaydırıyor. Uzman isimler konut sektöründeki gelişmeleri anlattı.

Aycan Fenercioğlu - Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Konut piyasasındaki durgunluk, kredi faiz oranlarına ve inşaat maliyetlerine doğrudan bağlı. Bu iki tarafta da ilerleme olacak gibi görünüyor ancak biraz zaman alacak. Kredi maliyetlerinde sene sonuna doğru bir hafifleme olma ihtimali var. Enflasyonun da yavaş yavaş dizginlenmesi, sektörün de önünü görmesini sağlayacaktır. 2025 itibariyle sektörde herkesin istediği hareketin yavaştan başlayacağını söyleyebiliriz. Markalı projeler bankalarla özel anlaşmalar çerçevesinde yüzde 2’lerle 10 yıla kadar kredi kullandırabiliyor ama genelde bankalardaki oranların yüzde 2’lere inmesi daha zaman alacaktır. Yüzde 25 kira sınırının kalkacağına işaret edilmişti. Uzayacağını ben düşünmüyorum. Sektörde ertelenen talebin elbette 2025’te harekete geçeceğini söyleyebilirim. Ancak burada dikkat çekmek isterim ki; Türklerin yurt dışında gayrimenkul alımları 2024'ün ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla 597 milyon dolara ulaştı. Son bir yıllık rakam 2 milyar 315 milyon dolar oldu. 10 yıl öncesinde 1 yılda yurtdışında emlak alımı için harcanan tutar 200 milyon doları bulmuyordu, talebin biraz dışarı kaymaya başladığını da vurgulamak isterim. Biz de İspanya’da, Kuzey Kıbrıs’ta buna cevap vermeyi hedefliyoruz. Ki aldığımız talepler doğru yatırım yaptığımızı gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi