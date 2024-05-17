Mevduat faizinde dengeler değişti! 1 Milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte bankalarda da TL mevduat faizleri artışa geçmişti. Son dönemde bankalarda faiz oranları yüzde 60’a dayanmıştı. Ancak bu hafta itibarıyla bazı bankaların mevduat faiz oranlarında birkaç puanlık düşüş yaptığı gözlendi. Peki mevduat faizleri neden geri çekildi. Şu anda ortalama faiz oranları ne kadar?
Ahmet Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bankaların belli dönemler itibarıyla yapmış olduğu kampanyalar oluyor. Örneğin ‘hoş geldin’ faizleri adı altında normalde müşterilerine verdikleri faizin çok üzerinde bir faiz belirlenebiliyor. Bu tür kampanyalar daha önceden mevcuttu.
Şu anda piyasada ağırlıklı olan yüzde 54 faiz oranı üzerinden yapılan bir hesaplamada 1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin aylık kazancı vergiler düşürüldükten sonra net olarak 43 bin 500 ile 44 bin TL arasında değişmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinden sonra, 4’üncü çeyrekle birlikte artık faiz artırımından ziyade faiz indirimlerinden bahsediyor olacağız. Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta. 3-4 ay boyunca faizlerin bu seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Bankaların belirli dönemler itibarıyla yapmış olduğu kampanyalar ve hoş geldin faizlerini istisna olarak sayıyorum. Özetle mevduat faizlerinde daha fazla artış beklemiyoruz. 10’uncu aydan itibaren piyasada faizlerde düşüş beklenmektedir.”
Kaynak: Milliyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.