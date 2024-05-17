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17 May 2024 - 10:04- Spor G:

Emir Ortakaya Kocaelispor’a bu sözlerle veda etti

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Kocaelispor’un Çorum FK’ya 2-1 yenilerek Süper Lig hayallerine veda ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Emir Ortakaya: “Kocaelispor camiası hak ettiği yere en kısa zamanla ulaşacaktır. Haklarını helal etsinler” dedi.

Emir Ortakaya Kocaelispor’a bu sözlerle veda etti mask
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Temsilcimiz Kocaelispor, dün akşam Play-Off 1.tur maçında Çorum FK’ya deplasmanda 2-1  yenilerek Süper Lig umutlarını kaybetti. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kocaelispor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Emir Ortakaya, Kocaelispor’a bu sözlerle veda etti: “Sonunu çok farklı hayal etmiştik. Yolumuz buraya kadarmış. Şampiyonluğu hak etmiştik. Uzun bir süre de ligi ikinci olarak götürmüştük. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sezon başından beri bizi çok iyi desteklediler. Onları mutlu edemedik. Kocaelispor camiası hak ettiği yere en kısa zamanla ulaşacaktır. Haklarını helal etsinler. “

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaelispor, Çorum FK

17 May 2024 - 10:04 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Dertli Kocaelisporlu. - Emir!.

Fener olmazsa yine bizimle ol.

Biz seni çok sevdik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 10:44
09

Stop - Son haftalarda isteksiz yada kırıldı birileri tarafından oynatılan mevkide dolayı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 10:41
07

Sadiefe - Bu açıklama veda etmek anlamına mı geliyor? Süperlig' e gidecekse tamam ama gitme durumu yoksa ne yapıp edip takımda tutulmalı önümüzdeki sezon.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 10:34
06

Niyazi Şenşakrak - Helal olsun Çocuk. her kes senin kadar oynasa Süperlige Şampiyon olarak direk çıkardık inşallah hatalardan ders alınır seneye Direk Şampiyon olacak bir Kadro ve Yönetim Oluşur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 10:27
04

Karakterli Çocuk - Çok karakterli çocuksun...Allah yolunu açık etsin Emir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 10:14
02

Kozluklu - Bu arkadaş sonuna kadar mücadele eden 2-3 fitbolcudan biri , gerçekten de daha iyi takımlarda oynamayı hak ediyor , yolu açık olsun

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 10:08
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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