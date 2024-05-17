Temsilcimiz Kocaelispor, dün akşam Play-Off 1.tur maçında Çorum FK’ya deplasmanda 2-1 yenilerek Süper Lig umutlarını kaybetti. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kocaelispor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Emir Ortakaya, Kocaelispor’a bu sözlerle veda etti: “Sonunu çok farklı hayal etmiştik. Yolumuz buraya kadarmış. Şampiyonluğu hak etmiştik. Uzun bir süre de ligi ikinci olarak götürmüştük. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sezon başından beri bizi çok iyi desteklediler. Onları mutlu edemedik. Kocaelispor camiası hak ettiği yere en kısa zamanla ulaşacaktır. Haklarını helal etsinler. “

Kaynak: Haber Merkezi