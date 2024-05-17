Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı’na hazırlanıyor

Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeye bu Kurban Bayramı’nda da devam edecek. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Süreçle ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, "Bu sene de çeşitli illerden kurbanlık hayvan satıcıları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Artık son aşamaya geldik. Alanımızda bakım işlemleri yapıyoruz. İnşallah bu sene de Modern Hayvan Pazarı’nda halkımıza en iyi hizmeti vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA