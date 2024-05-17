GTÜ dünyadaki en iyi genç üniversitelerden

Dünyanın 50 yaşında veya daha genç olan en iyi üniversitelerini sıralayan listede, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 401–500 bandında yer aldı. Söz konusu sıralamada dünya genelinde 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alınmaktadır. Üniversiteler; Öğretme (öğrenme ortamı), Araştırma Ortamı (hacim, gelir ve itibar), Araştırma Kalitesi (alıntı etkisi, araştırma gücü, araştırma mükemmelliği ve araştırma etkisi), Uluslararası Görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ve Sanayi (gelir ve patentler) başlıkları altında belirlenen toplam 18 göstergeye göre değerlendirilmektedir.
Genç Üniversite Sıralaması: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/young-university-rankings
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.