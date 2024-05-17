Kocaelispor’un eski yöneticisi: Bu kadar parayı top oynamak için alıyorsunu, Haram olsun

Kocaelispor eski dönem yöneticilerinden Özkar Dönge, Kocaelispor, Çorum FK maçının ardından oldukça sert bir paylaşım yaptı.
Kocaelispor eski dönem yöneticilerinden Özkar Dönge paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aldığınız her kuruş yediğiniz her lokma haram zıkkım olsun. Ruhsuz şeref yoksunları İşiniz top oynamak adam gibi oynasanıza. Bu kadar parayı top oynamak için alıyorsunuz. Haram olsun"
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.