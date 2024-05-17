Kocaelispor’un eski yöneticisi: Bu kadar parayı top oynamak için alıyorsunu, Haram olsun

Kocaelispor eski dönem yöneticilerinden Özkar Dönge, Kocaelispor, Çorum FK maçının ardından oldukça sert bir paylaşım yaptı.

Kocaelispor eski dönem yöneticilerinden Özkar Dönge paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aldığınız her kuruş yediğiniz her lokma haram zıkkım olsun. Ruhsuz şeref yoksunları İşiniz top oynamak adam gibi oynasanıza. Bu kadar parayı top oynamak için alıyorsunuz. Haram olsun"

Kaynak: Haber Merkezi