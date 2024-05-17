Federal Mogul grup seks iddialarının ardından gizli kamera olayını da yalanladı

Federal Mogul fabrikasında bir kadın güvenlik görevlisi, ikisi güvenlik görevlisi üç kişinin grup seks yaptığı iddialarıyla gündeme gelen fabrika bu iddiaları tamamen yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise yine fabrikanın güvenlik görevlisinin kadınların soyunma odasına gizli kamera koyduğu, soruşturma başlatıldığı öne sürülmüştü. Bugün de konuyla ilgili şirket tarafından açıklama geldi. Açıklamada şunlara yer verildi;

GÜVENLİK HİZMETİ VEREN TAŞERON FİRMA HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

“Bir süredir bazı haber portallarında ve sosyal medya ortamlarında şirketimizin ismi verilerek yayımlanan haberler asılsız olup, Federal Mogul çalışanları ile hiçbir ilgisi yoktur. Şirketimizin güvenlik hizmeti aldığı taşeron firmada görevli çalışanlarla ilgili iddialar vasıta kılınarak, dünya çapında 70 binden fazla çalışanı ile enerji, hava, deniz, demiryolu ve endüstriyel alanlarda lider konumda bir üretici olan Federal Mogul’un kurumsal itibarını zedeleyen ve ayrıca Federal Mogul çalışanlarını zan altında bırakan bu asılsız iddialar hakkında, güvenlik hizmeti veren taşeron firma tarafından gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Bu konudaki gelişmelerin şirketimiz tarafından da yakından takip edildiğini ve gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kaynak: Haber Merkezi