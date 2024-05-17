Kadınların vapur keyfi

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden anneleri Körfez turunda bir araya getirdi. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona 450 kişi katıldı. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan katılımcılar otobüslerle Gölcük Kavaklı Sahili’ne geçti. Kavaklı İskelesi’nden saat 11.00’de çocuklarıyla birlikte vapura binen kadınlar, güzel ve güneşli havada, Körfez’in masmavi sularında keyifli bir tura çıktı. Yaklaşık 3 saat süren Körfez turunda kadınlar, yeşil ve mavinin buluştuğu Kocaeli manzarasını simit ve çay keyfiyle seyretti. Osmangazi Köprüsü’ne kadar gidilip dönülen turda katılımcılar, Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenleri canlı müzik performanslarıyla da doyasıya eğlendi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.