Darıcalı gençlere 19 Mayıs hediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Kütüphanesi’nin ardından Darıca Kütüphanesi’ni hizmete alacak. Büyükşehir, çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarza inşa edilen kütüphaneyi, 18 Mayıs Cumartesi günü 16.00’da hizmete sunacak. Kütüphane, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere verilebilecek en güzel hediye olacak.
180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen ve 300 kişi kapasiteli Darıca Kütüphanesi Derince Kütüphanesi gibi aynı teknik donanımlara sahip bulunuyor. Modern mobilyalarla döşenen kütüphane içinde 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu ve workshop alanları bulunuyor. Eşsiz Körfez manzarasına karşı kitap okuma keyfi yaşatacak kütüphanede toplam 50 bin kitabın yanı sıra özellikle bir de çocuk kütüphanesi bulunuyor.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.