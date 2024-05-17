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Talus’tan Gazze ile kardeş şehir protokolü değerlendirmesi: “İsrail zulmüne karşı dayanışma içinde olacağız”

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir meclisinde Gazze ile kardeş şehir protokolü yapılmasına ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verilmesiyle ilgili kararı değerlendirdi.

Talus’tan Gazze ile kardeş şehir protokolü değerlendirmesi: “İsrail zulmüne karşı dayanışma içinde olacağız” mask
Talus’tan Gazze ile kardeş şehir protokolü değerlendirmesi: “İsrail zulmüne karşı dayanışma içinde olacağız”
Talus’tan Gazze ile kardeş şehir protokolü değerlendirmesi: “İsrail zulmüne karşı dayanışma içinde olacağız”
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, dün yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda Gazze ile kardeş şehir protokolü yapılmasına ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verilmesiyle ilgili kararı değerlendirdi,“ İsrail zulmüne karşı insanlık adına atılmış olumlu bir adım. Gazzeli kardeşlerimizle her zaman dayanışma içinde olacağız. Gazze’de vahşet elbet birgün bitecek ama bu zulmü dünya asla unutmayacak” dedi.

Talus’tan Gazze ile kardeş şehir protokolü değerlendirmesi: “İsrail zulmüne karşı dayanışma içinde olacağız”

ÖLÜME TERK EDİLMİŞ DURUMDA

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:  “İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye yönelik başlattığı insanlık tarihinin en karanlık ve utanç tablosu saldırılarda 223 günü geride bıraktık. Her 5 dakikada bir çocuğun öldüğü bu büyük soykırımda ölenlerin sayısı 50 bini, yaralıların sayısı 100 binleri aştı. İnsanlar aç ve susuz bombaların ablukası altında ölüme terk edilmiş durumda.

Talus’tan Gazze ile kardeş şehir protokolü değerlendirmesi: “İsrail zulmüne karşı dayanışma içinde olacağız”

İSRAİL ZULMÜNÜ DÜNYA UNUTMAYACAK

Bu büyük insanlık ayıbı karşısında sessiz kalmamız, hiçbir şey yokmuş gibi davranmamız mümkün olamaz. İslam’ın bu kutsal şehrinde din kardeşlerimize uygulanan bu vahşice katliamı bir kez daha lanetliyoruz. Bu vahşet elbet bir gün sona erecek. Ama İsrail'in bu zulmünü dünya hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Filistin halkına kardeşlik vazifemizi yerine getirecek, İsrail'in bu pervasız katliamlarına tepkimizi en sert şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. İşte bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin mayıs ayı meclis toplantısında Gazze ile kardeş şehir prtokolü yapma kararı almasını çok önemsiyoruz.

Talus’tan Gazze ile kardeş şehir protokolü değerlendirmesi: “İsrail zulmüne karşı dayanışma içinde olacağız”

BU BİR İNSANLIK GÖREVİDİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, milletimizin gösterdiği bu hassasiyete ortak olduğu için teşekkür ediyoruz.  Bu bir insanlık görevidir. Gazze’de yaşanan soykırımı sona erdirmek için sesimizi yükseltmeye, İsrail’e karşı tepkimizi koymaya devam ederken, bir yandan da silahların sustuğu anda bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Gazze ile Kocaeli’nin kardeş şehir anlaşması için atılan ilk adımın hayırlı olmasını diliyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi

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17 May 2024 - 11:21 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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