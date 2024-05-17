Bakanlık o ürünlerin satışını yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda almış olduğu karar ile tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle marketlerden limonlu sosların satışını yasaklamıştı.

Yasak haberlerinin vatandaşlar tarafından olumlu karşılanmasının ardından harekete geçen bakanlık, kısıtlamaların kapsamını genişletme kararı aldı. Müşteriler için gerçek ürün izlenimi vererek satışa sunulan ve "… Tadında… Lezzeti... Keyfi" gibi hatalı etiketler ile insanları yanıltan içeriklere son verilirken, yeni uygulamada gofret ve benzeri ürünlerin de satışına düzenleme gelecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, kararlaştırılan yeni uygulama ile özellikle Türkiye'nin 81 ilindeki zincir marketlerde çok fazla satışı yapılan, muz ya da çilek gibi ürünlerin aromasının kullanıldığı gofretlerde kullanılan ifadelere kısıtlama getirilecek.

Bir paketinde 10 binde 5 oranında muz bulunmasına karşın, arome sebebiyle muz tadı verilen ve etiketinde "Muzlu gofret" olarak satışa sunulan atıştırmalıklar, bakanlık kararıyla kullanıcıyı yanıltıcı içerik nedeniyle yasaklanacak.

Oluşturulacak denetleme ekibi ile marketler sık sık kontrol edilecek ve bu ürünlerin etiketlerinde doğrudan "aromalı" ifadesinin kullanılmaması durumlarında toplatılma kararı verilecek. Değişiklikler yalnızca gofret ürünleriyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda yaz aylarında çok sayıda satışı gerçekleştirilen donmuş ürünlere eklenen "dondurma tadında" ifadesi de yeni düzenleme sonrası yasak hale gelecek. Yeni düzenleme ile firmalar, üründe kullanılan ana maddenin ne olduğunu, belirgin bir şekilde paketin üzerinde belirtmek durumunda kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi