Gökçe duruma üzüldüğünü söylemişti, Büyükşehir Meclisi’nde Mila Su olmasının sebebi bu çıktı!

ÇENESUYU YERİNE MİLA SU GELDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu 16 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Meclis toplantılarında masalarda her zaman Çenesuyu bulunurken bu kez Mila adlı su markası yer aldı. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe bu konuyla ilgili söz alarak “Masalarda Çenesuyu’nu göremeyince çok üzüldüm. Bir sonraki mecliste ücret almadan da gönderebiliriz” demişti. Gökçe’nin bu serzenişi haklı bulunsa da olayın yüzü farklı çıktı.
YAPILAN İHALEYİ MİLA SU KAZANMIŞ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meclis ve komisyon toplantılarında kullanılmak üzere su alımı için 10 Mayıs Cuma günü ihale gerçekleştirildi. Doğrudan temin şeklinde gerçekleşen ihaleye Altınsoy Toptan, Çenedağ Gıda (Çenesuyu) ve ZB Toplantıcılık (Mila) firmalarının katıldığı bilgisine ulaşıldı. İhalede Altınsoy Toptan 8 bin 640 lira, Çenedağ Gıda (Çenesuyu) 6 bin 600 lira , ZB Toptancılık (Mila) 6 bin lira teklif verirken en uygun teklifi veren ZB Toptancılık ihaleyi kazandı. Bu sebeple gerçekleşen mayıs ayı meclisinde masalarda Mila su yer aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Asgari Ucretli - Musluk suyu için tasarruf edin.pahali su içmeyin.
Altan Cağal - chp zihniyeti şehrini bile umursamıyor yazıklar olsun
Aminoasitto - Bu ayıp size yüzyıl yeter
Tahi̇rb - Öyle bile olsa, belediye sınırları dahilindeki firmalara pozitif ayrımcılık yapılmalıydı.
Serhat - Sertif bey şekil yapana kadar icraat yap o zaman
Su için para harcamayın ne ihalesi deyip getirebilirdiniz ama yapmadıysanız rekliam yapmaya da gerek yok
İhale en uygun fiyatı verene gitmiş
600 TL bile olsa usulüne uygun yapılan ihale için teşekkür ederim
Bu yüzden sevdik bu yüzden seçtik
Sakıncalı Piyade - Meclis toplantısında Derince belediye başkanı bundan sonra suyu para almadan ben yollayayim dedi zaten.
İzmitli - Burda çıkan sonuç her şeyde oldugu gibi kocaelinde her şey pahalı esnaf illa çok kazanacak doyumsuz tuzu kuru istanbul sakarya bile bizden ucuz
Kaya4161 - 600 TL.için mi Çenesuyu gözardı edildi.Yerli ve Milli bir davranış olmuş!
Omer - Ucuza veren mi suclu ucuza vermeyen mi?
Sizce ucuza verenden almak mı yerli ve milli davranmıs yoksa belediyeye pahalıdan satmaya çalışmak mı?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.