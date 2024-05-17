Gökçe duruma üzüldüğünü söylemişti, Büyükşehir Meclisi’nde Mila Su olmasının sebebi bu çıktı!

ÇENESUYU YERİNE MİLA SU GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu 16 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Meclis toplantılarında masalarda her zaman Çenesuyu bulunurken bu kez Mila adlı su markası yer aldı. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe bu konuyla ilgili söz alarak “Masalarda Çenesuyu’nu göremeyince çok üzüldüm. Bir sonraki mecliste ücret almadan da gönderebiliriz” demişti. Gökçe’nin bu serzenişi haklı bulunsa da olayın yüzü farklı çıktı.

YAPILAN İHALEYİ MİLA SU KAZANMIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meclis ve komisyon toplantılarında kullanılmak üzere su alımı için 10 Mayıs Cuma günü ihale gerçekleştirildi. Doğrudan temin şeklinde gerçekleşen ihaleye Altınsoy Toptan, Çenedağ Gıda (Çenesuyu) ve ZB Toplantıcılık (Mila) firmalarının katıldığı bilgisine ulaşıldı. İhalede Altınsoy Toptan 8 bin 640 lira, Çenedağ Gıda (Çenesuyu) 6 bin 600 lira , ZB Toptancılık (Mila) 6 bin lira teklif verirken en uygun teklifi veren ZB Toptancılık ihaleyi kazandı. Bu sebeple gerçekleşen mayıs ayı meclisinde masalarda Mila su yer aldı.