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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
17 May 2024 - 11:41- Gündem G:

Gökçe duruma üzüldüğünü söylemişti, Büyükşehir Meclisi’nde Mila Su olmasının sebebi bu çıktı!

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında masalarda Sapanca markası olan Mila Su olması dikkat çekmişti. Bunun sebebinin meclis ve komisyon toplantılarında kullanılacak su ihalesini ZB toptancılık (Mila) firmasının kazanması olduğu ortaya çıktı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Gökçe duruma üzüldüğünü söylemişti, Büyükşehir Meclisi’nde Mila Su olmasının sebebi bu çıktı! mask
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ÇENESUYU YERİNE MİLA SU GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu 16 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Meclis toplantılarında masalarda her zaman Çenesuyu bulunurken bu kez Mila adlı su markası yer aldı. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe bu konuyla ilgili söz alarak “Masalarda Çenesuyu’nu göremeyince çok üzüldüm. Bir sonraki mecliste ücret almadan da gönderebiliriz” demişti. Gökçe’nin bu serzenişi haklı bulunsa da olayın yüzü farklı çıktı.

YAPILAN İHALEYİ MİLA SU KAZANMIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meclis ve komisyon toplantılarında kullanılmak üzere su alımı için 10 Mayıs Cuma günü ihale gerçekleştirildi. Doğrudan temin şeklinde gerçekleşen ihaleye Altınsoy Toptan, Çenedağ Gıda (Çenesuyu) ve ZB Toplantıcılık (Mila) firmalarının katıldığı bilgisine ulaşıldı. İhalede Altınsoy Toptan 8 bin 640 lira, Çenedağ Gıda (Çenesuyu) 6 bin 600 lira , ZB Toptancılık (Mila) 6 bin lira teklif verirken en uygun teklifi veren ZB Toptancılık ihaleyi kazandı. Bu sebeple gerçekleşen mayıs ayı meclisinde masalarda Mila su yer aldı.  

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17 May 2024 - 11:41 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
07

Asgari Ucretli - Musluk suyu için tasarruf edin.pahali su içmeyin.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 12:53
06

Altan Cağal - chp zihniyeti şehrini bile umursamıyor yazıklar olsun

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 17 Mayıs 12:34
04

Tahi̇rb - Öyle bile olsa, belediye sınırları dahilindeki firmalara pozitif ayrımcılık yapılmalıydı.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 17 Mayıs 12:30
03

Serhat - Sertif bey şekil yapana kadar icraat yap o zaman

Su için para harcamayın ne ihalesi deyip getirebilirdiniz ama yapmadıysanız rekliam yapmaya da gerek yok

İhale en uygun fiyatı verene gitmiş

600 TL bile olsa usulüne uygun yapılan ihale için teşekkür ederim

Bu yüzden sevdik bu yüzden seçtik

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 17 Mayıs 12:27
09

Sakıncalı Piyade - @Serhat 03 nolu yoruma cevabı: Meclis toplantısında Derince belediye başkanı bundan sonra suyu para almadan ben yollayayim dedi zaten.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 13:42
02

İzmitli - Burda çıkan sonuç her şeyde oldugu gibi kocaelinde her şey pahalı esnaf illa çok kazanacak doyumsuz tuzu kuru istanbul sakarya bile bizden ucuz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 12:13
01

Kaya4161 - 600 TL.için mi Çenesuyu gözardı edildi.Yerli ve Milli bir davranış olmuş!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 11:59
08

Omer - @Kaya4161 01 nolu yoruma cevabı: Ucuza veren mi suclu ucuza vermeyen mi?

Sizce ucuza verenden almak mı yerli ve milli davranmıs yoksa belediyeye pahalıdan satmaya çalışmak mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 13:38
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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