Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15 yıla çıktı

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Çorum FK'ya elenen Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Bodrum FK maçını kaybeden Boluspor'un 32 yıla çıktı.

Kocaelispor 58 yıllık tarihinde 20 sezon Süper Lig'de yer alırken, 1997 yılında Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupaya uzandı. Aynı başarıyı 3 Nisan 2002'de Bursa Atatürk Stadyumu'nda Beşiktaş karşısında aldığı 4-0'lık skorla tekrarlayan yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden takımlardan biri olan Kocaelispor, eski adıyla UEFA Kupası'nda 4, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 4 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 10 maç olmak üzere toplam 18 maç yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı. İngiliz ekibi Arsenal'le 2001 yılında yaz kampında hazırlık maçına çıkan Kocaelispor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'u 84 puanla şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Kocaeli temsilcisi, sezon öncesi hedefini Süper Lig olarak belirledi.

Tarihindeki başarıları tekrarlamak amacıyla lige teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan yeşil-siyahlılar, ligin ilk devresini 33 puanla Eyüpspor'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Ligin 23. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından Sağlam ile yollarını ayıran Körfez ekibi, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Gürsel'i getirdi.

Bu süreçte Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un da istifa etmesi üzerine yerine olağanüstü seçimli genel kurula kadar vekaleten Recep Durul getirildi.

Sezonun ikinci devresinde çıktığı 17 müsabakadan 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Kocaelispor, ligi 55 puanla 6. sırada play-off hattında bitirdi.

Ligin son haftasında "Marmara Derbisi"nde ezeli rakibi Sakaryaspor'a sahasında 2-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekip, Gürsel'le yollarını ayırarak play-off maçları öncesi eski hocası Ertuğrul Sağlam'la yeniden anlaştı.

Play-off 1. turunda Çorum FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek elenen Kocaelispor'un, Süper Lig özlemi 15 yıla çıktı.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan yeşil-siyahlı ekip, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti.

Kocaeli temsilcisinin bu sezon en golcü oyuncusu attığı 10 golle devre arası Japonya'nın Shimizu S-Pulse futbol takımına transfer olan Douglas Tanque oldu. Tanque'yi 9 golle takip eden Portekizli Daniel Candeias ise aynı zamanda Reis Amaral ile 7'şer asistle takımın en fazla gol pası veren oyuncuları oldu.

Kaynak: İHA