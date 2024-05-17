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İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında

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Kartepe Group Fuarcılık A.Ş tarafında ilki 2-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen Tıny House ve Karavan Fuarı’nın ikincisi, 29 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Kocaeli-İzmit eski İnterteks Açık Fuar Alanında düzenlenecek. Bu yıl düzenlenecek fuara Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ’da katılacak.

Cemalettin Öztürk
Cemalettin Öztürk Tüm Haberleri
İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında mask
İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında
İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında
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FUARA FEDERASYON BAŞKANI KATILACAK


Birinci 2-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen ve çok büyük bir ilgi gören Tıny House ve Karavan Fuarı’nın bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek. Bu yıl gerçekleştirilecek 2. Kocaeli Karavan Tanıtım Günleri’nin onur konuğu Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ’da katılacak.

İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında



KARAVANLARA İLGİ BÜYÜK



Karavan neredeyse hepimizin hayallerinin bir köşesinde yer alıyor. Kimimiz onunla tatil yapmak istiyor, kimimiz ise “Keşke karavanda yaşasam, dilediğim yer benim evim olsa” diyor. Bu keyifli araç birçok insana özgürlüğü çağrıştırıyor. Ancak gezmenin ötesinde tamamen karavanda yaşamayı tercih edenlerin sayısı ise son yıllarda bir hayli arttı ve her geçen gün artmaya da devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanı sıra ekonomik koşullar da bazen insanları bu yaşam tarzını tercih etmeye itebiliyor.

İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında


GAZETEMİZE KONUŞTU

İzmit’te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Karavan Fuarına Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ’da katılacak. Gazetemize konuşan Özdağ, yolların kavşak noktasında bulunan Kocaeli, Karavan Turizmi ile dünyanın tanıdığı bir şehir haline gelebileceğini söyledi.

İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında


KARAVAN’DA YAŞAMAK HUZUR VERİYOR



Karavanda yaşadığını söyleyen Özdağ şunları söyledi; “1994 yılından bu yana karavancıyım, tüm seyahatlerimi, eşimle birlikte karavanla yapıyoruz. Karavan da yaşamak huzur veriyor, sürekli doğanın içinde oluyorsunuz. Hem özgürsünüz hem de sosyalleşmenin en iyi yolu. Karavan aynı zamanda minimal yaşam sunuyor size.

İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında



KARAVAN KÜLTÜRÜ HIZLA ARTIYOR
 

Halkımızın Karavanın verdiği huzuru ve özgürlüğü keşfetmesi ile karavan edinme sayıları hızla artmaya başladı. Karavan alacaklara öncelikle karavan kiralamalarını tavsiye ediyorum. Ailesine, çalışma hayatına ne kadar vakit ayırabileceğine göre motokaravan ya da çekme karavan olarak tercihini yapmalı. Özellikle, yasal olarak standartlara uygun karavan almaları lazım...

İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında

 
TÜRKİYE’DE KARAVAN PARK YERLERİ YETERSİZ
 

Karavan Endüstrisinin hızla büyümesi Karavan satışlarının çokluğu ancak karşılığında ülkemizin Karavan Park, Karavan Kamp yerlerine sahip olmaması sorunu giderek büyütüyor. Kamunun buna hızla cevap vermesi gerekmekte. Zira ülkemiz 12 ay turizm yapılabilecek deniz, doğa, kum güneş, kültürel değerlerimiz, güvenli bir ülke olmamız gibi çok önemli avantajlara sahip, bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Bu avantajları değerlendirmemiz gerekiyor. UKKF olarak ilgili  Kamu Kurumları olan Milli Parklar, Belediyeler, Kalkınma Ajansları ile  yerli karavancıların güvenli park etmeleri yabancı karavancıların ülkemize katma değer katması için 2018 yılından bu yana çalışmalar yapıyoruz.

İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında



KARAVAN KAMPLARI ESNAFA KAZANDIRIR



Karavan kamplarının artması kitle turizmden farklı olarak esnafa, küçük işletmelere çok büyük faydası olur. Uluslararası tespit edilen bir karavancının günlük harcama miktarı 50-100 Euro olarak ifade edilmektedir. İstanbul’da yaşayan ve uzun yıllar karavancı olarak söylüyorum,  Kocaeli bir Sanayi Şehri olarak görünürdü, belki de büyük bir kitle tarafından hala öyle görünüyor. Ormanya’nın açılması ile Kocaeli doğası ile tanınır hale geldi.



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KARAVAN KAMP YERLERİNİ ARTIRMALI
 
Kocaeli, yolların kavşak noktasında olan bir şehir olarak, çok hızlı karavan kamplarının sayısını artırır ve bunları güzel işletirse, dünyadaki tüm karavancıların uğrak yeri haline gelir. Karavan Turizmi, karavan sahiplerinin sosyal medyayı çok iyi kullanmaları ve dünya genelinde büyük gruplara üye olmaları neticesinde, konakladıkları şehrin tüm turizm potansiyelinin hızla tanınmasına da büyük katkısı oluyor. O nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karavan kamp sayısını artırmalı ve bu kampları kendisi işletmelidir. Bu tavsiyeyi Türkiye’deki tüm şehirler için yapıyorum.

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17 May 2024 - 12:53 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Cemalettin Öztürk

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