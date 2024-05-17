İzmit’te ikinci Karavan Fuarı 29 Mayıs- 2 Haziran arasında

FUARA FEDERASYON BAŞKANI KATILACAK



Birinci 2-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen ve çok büyük bir ilgi gören Tıny House ve Karavan Fuarı’nın bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek. Bu yıl gerçekleştirilecek 2. Kocaeli Karavan Tanıtım Günleri’nin onur konuğu Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ’da katılacak.





KARAVANLARA İLGİ BÜYÜK





Karavan neredeyse hepimizin hayallerinin bir köşesinde yer alıyor. Kimimiz onunla tatil yapmak istiyor, kimimiz ise “Keşke karavanda yaşasam, dilediğim yer benim evim olsa” diyor. Bu keyifli araç birçok insana özgürlüğü çağrıştırıyor. Ancak gezmenin ötesinde tamamen karavanda yaşamayı tercih edenlerin sayısı ise son yıllarda bir hayli arttı ve her geçen gün artmaya da devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanı sıra ekonomik koşullar da bazen insanları bu yaşam tarzını tercih etmeye itebiliyor.



GAZETEMİZE KONUŞTU

İzmit’te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Karavan Fuarına Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ’da katılacak. Gazetemize konuşan Özdağ, yolların kavşak noktasında bulunan Kocaeli, Karavan Turizmi ile dünyanın tanıdığı bir şehir haline gelebileceğini söyledi.



KARAVAN’DA YAŞAMAK HUZUR VERİYOR





Karavanda yaşadığını söyleyen Özdağ şunları söyledi; “1994 yılından bu yana karavancıyım, tüm seyahatlerimi, eşimle birlikte karavanla yapıyoruz. Karavan da yaşamak huzur veriyor, sürekli doğanın içinde oluyorsunuz. Hem özgürsünüz hem de sosyalleşmenin en iyi yolu. Karavan aynı zamanda minimal yaşam sunuyor size.





KARAVAN KÜLTÜRÜ HIZLA ARTIYOR



Halkımızın Karavanın verdiği huzuru ve özgürlüğü keşfetmesi ile karavan edinme sayıları hızla artmaya başladı. Karavan alacaklara öncelikle karavan kiralamalarını tavsiye ediyorum. Ailesine, çalışma hayatına ne kadar vakit ayırabileceğine göre motokaravan ya da çekme karavan olarak tercihini yapmalı. Özellikle, yasal olarak standartlara uygun karavan almaları lazım...



TÜRKİYE’DE KARAVAN PARK YERLERİ YETERSİZ



Karavan Endüstrisinin hızla büyümesi Karavan satışlarının çokluğu ancak karşılığında ülkemizin Karavan Park, Karavan Kamp yerlerine sahip olmaması sorunu giderek büyütüyor. Kamunun buna hızla cevap vermesi gerekmekte. Zira ülkemiz 12 ay turizm yapılabilecek deniz, doğa, kum güneş, kültürel değerlerimiz, güvenli bir ülke olmamız gibi çok önemli avantajlara sahip, bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Bu avantajları değerlendirmemiz gerekiyor. UKKF olarak ilgili Kamu Kurumları olan Milli Parklar, Belediyeler, Kalkınma Ajansları ile yerli karavancıların güvenli park etmeleri yabancı karavancıların ülkemize katma değer katması için 2018 yılından bu yana çalışmalar yapıyoruz.





KARAVAN KAMPLARI ESNAFA KAZANDIRIR





Karavan kamplarının artması kitle turizmden farklı olarak esnafa, küçük işletmelere çok büyük faydası olur. Uluslararası tespit edilen bir karavancının günlük harcama miktarı 50-100 Euro olarak ifade edilmektedir. İstanbul’da yaşayan ve uzun yıllar karavancı olarak söylüyorum, Kocaeli bir Sanayi Şehri olarak görünürdü, belki de büyük bir kitle tarafından hala öyle görünüyor. Ormanya’nın açılması ile Kocaeli doğası ile tanınır hale geldi.





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KARAVAN KAMP YERLERİNİ ARTIRMALI



Kocaeli, yolların kavşak noktasında olan bir şehir olarak, çok hızlı karavan kamplarının sayısını artırır ve bunları güzel işletirse, dünyadaki tüm karavancıların uğrak yeri haline gelir. Karavan Turizmi, karavan sahiplerinin sosyal medyayı çok iyi kullanmaları ve dünya genelinde büyük gruplara üye olmaları neticesinde, konakladıkları şehrin tüm turizm potansiyelinin hızla tanınmasına da büyük katkısı oluyor. O nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karavan kamp sayısını artırmalı ve bu kampları kendisi işletmelidir. Bu tavsiyeyi Türkiye’deki tüm şehirler için yapıyorum.



