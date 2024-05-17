Altın neden yükseldi? Fiyatlarda artış sürecek mi?

Altın fiyatlarının yükselmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

ABD Ekonomik Verileri: ABD'den gelen son veriler, enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etti. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi için beklentileri artırdı. Faiz indirimi beklentileri, genellikle altın gibi emtia piyasalarında yükselişe neden olabilir.

Dolar Endeksi ve Tahvil Faizi: Dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme, altın fiyatlarını destekleyici bir etki yarattı. Altın genellikle dolara ters yönlü hareket eder, dolardaki zayıflama altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir.

Küresel Ekonomik Belirsizlikler: Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönlendirebilir.

Teknik Seviyeler: Altın fiyatlarındaki teknik analizler, belirli direnç seviyelerinin kırılmasıyla birlikte alım dalgalarını tetikleyebilir.

Ons Altın Talebi: Uluslararası piyasalarda ons altına olan talep, gram altın fiyatlarını da etkileyebilir.

Fiyatlardaki artışın sürecek olup olmadığına dair kesin bir yorum yapmak zor olsa da, şu faktörler dikkate alınabilir:

ABD'den gelecek veriler ve FED'in politika açıklamaları altın fiyatlarını etkileyebilir.

Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketler, altın fiyatlarına olan etkiyi belirleyebilir.

Küresel ekonomik durum ve jeopolitik risklerdeki değişiklikler, altın talebini artırabilir.

Teknik olarak, ons altın için 2350 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda güçlü bir görünümün devam edebileceği ifade ediliyor. Ancak piyasaların hareketli yapısı ve değişken koşulları nedeniyle fiyatların gelecekte nasıl seyredeceği kesin olarak öngörülememektedir.

Kaynak: Haber Merkezi