Evinde izinsiz kraliyet pitonu besliyordu: 25 bin lira ceza kesildi

Yalı Mahallesi’nde yaşayan R.K.’nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda R.K.’nın izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken şahsa, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.