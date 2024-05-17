Her gün kilometrelerce yol kateden şoförler bilgilendirildi

Her gün Bolu-Mudurnu yolu arasında 50 kilometrelik yolda sefer yapan Mudurnulu otobüs şoförlerine bilgilendirme yapıldı. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri tarafından yolcu taşıyan otobüs şoförlerine trafik semineri verildi. Son zamanlarda ülke genelinde meydana gelen otobüs ve minibüs kazalarının artması neticesinde, Mudurnu bölgesinde yolcu, işçi ve okul servis taşımacılığı yapan şoförlere otobüs ve minibüs kullanırken, araç kullanım sürelerine dikkat etmelerini, dinlenme sürelerine uyulması gerektiği vurgulandı. Bolu-Mudurnu yolunda özellikle yağışlı havalarda daha yavaş ve dikkatli araç kullanılması gerektiği sürücülere hatırlatıldı. Ayrıca araç kullanırken cep telefonunun kullanılmasının sakıncaları örneklerle anlatıldı. Bunun yanında hem şoförün ve yolcuların emniyet kemeri kullanılmasının zorunluluğu ve önemi vurgulandı.

Yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.