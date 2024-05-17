Teneffüs Konserleri Madrigal ile başlayacak (Madrigal İzmit Konseri ne zaman? Madrigal İzmit konseri nerede?)

Ünlü müzik grubu Madrigal İzmit'e konsere geliyor. Madrigal İzmit Konseri ne zaman? Madrigal İzmit konseri nerede?
İzmit Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği kültürel etkinliklere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Eğitim-öğretim sezonunun bitmesi ile birlikte Teneffüs Konserleri serisine başlayacak olan İzmit Belediyesi, karne alan ve mezun olan gençlere müzik dolu bir hediye verecek. Teneffüs Konserleri serisinin ilki 14 Haziran’da ünlü müzik grubu Madrigal’in konseriyle başlayacak. Aynı zamanda üniversitenin bahar şenliklerine de destek olmayı hedefleyen Teneffüs Konserleri ile gençler senenin yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.