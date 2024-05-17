Aksoy: Hatipköylülerle birlikte yöneteceğiz

BÖLGENİN İLK KADIN MUHTARI

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Hatipköy Mahalle Muhtarlığı için Habibe Demiroğlu Aksoy ve Orhan Demir yarıştı. Seçim sonunda Habibe Demiroğlu Aksoy rakibine büyük bir fark atarak yeniden muhtar seçildi. Kuruçeşme bölgesi ve Hatipköy’ün ilk kadın muhtarı olan Aksoy bir dönem daha görevine devam edecek. Aksoy, yeni dönemde mahalleyi bekleyen projelerini, sorunları ve yetkililerden taleplerini gazetemiz aracılığıyla açıkladı.

MUHTARLIK BİR OKUL

Uzun yıllar farklı sektörlerde insan odaklı çalışmalar yaptığını belirten Aksoy, insan odaklı çalışmaları hep benimsediğini ve önemsediğini belirtti. Kamu yönetimi mezunu olduğu için muhtarlık müessesini çok önemsediğini ve burayı hep bir okul olarak gördüğünü ve bir okul olarak nitelendirdiğini söyleyen Aksoy, “Ailemden aldığım enerji ve destekle bu görevde pişeceğimi düşündüm ve muhtar adayı olmaya karar verdim. Hem ailem hem eşim bu süreçte bana destek oldular. O yüzden onlara çok şey borçluyum. İnsanlara biraz daha katkı sağlamak adına ve kadının yerel demokraside ki etkinliğinin farkındalığını yaratmak adına muhtar olmak istedim.

BÜYÜKLERİN EVLATI KÜÇÜKLERİN ABLASI OLDUM

Bir Yahya Kaptan Mahalle Muhtarıyla bir Hatipköy Mahalle Muhtarının konuştukları ve değindikleri konular farklıdır. Çünkü bölgelerin sosyal ve kültürel yapısı farklıdır. Bunun en çekirdeği ve birleştirici noktası insana dokunmaktır. Vatandaşıma hiçbir zaman mahalle muhtarı hissiyatında yaklaşmadım. Büyüklerimin bir evladı, yaşıtlarımın bir kardeşi olarak, çocuklarımızın teyzesi, ablası olarak yaklaştım. Yeniden seçilmemde en önemli faktörün bu olduğunu düşünüyorum.

PERFORMANSIM İYİYDİ

İlk dönem çok ciddi yatırımlar aldık. Koronavirüs ve 6 Şubat depremlerine rağmen iyi bir süreç yönettiğimi düşünüyorum. Mahallemde asfalt ile alaka çalışmalarımız hemen hemen kalmadı diyebilirim. Mahallemize iki tane park kazandırdık o yüzden genel performans anlamında iyi bir performans sergiledik. İkinci dönem için de elbette ki projelerimiz var. Bu konuda da mahalleli ile birlikte çalışma yapıyoruz.

MAHALLE MECLİSİ KURACAĞIM

Pandemi döneminde vatandaşlara ulaşmak için bir Whatsapp grubu oluşturdum. Bu bizim için iyi bir iletişim kanalı oldu. Sosyal medyayı da aktif kullanıyorum. Bu dönem bir mahalle meclisi oluşturarak mahalle sakinlerinin fikirlerini alma konusunda bir planım var. Veri tabanında sağlıklı bir çalışma yapmam gerekiyor. Görevi bıraktığımda dahi gönüllülerin ortak fikirleri mahallenin yararına tartışabildiği bir dinamik bırakmak istiyorum. Umarım bu dönem bunu gerçekleştirebilirim.

PANAYIR DEVAM EDECEK

Biz gezilerimizi çok önemsiyoruz. Belediyelerin desteğiyle kültür gezilerimize devam etmek istiyoruz. Bu gezilerde mahalleli birbiri ile kaynaşıyor. Kadınlarla alakalı geziler dışında da etkinlikler yapmak istiyoruz. Bu konuda eğitim semineri ve farklı salon etkinlikleri yapabiliriz. Kuruçeşme’de kadın girişimciler derneğimiz var. Bu dernekle bir panayır gerçekleştiriyoruz. Kadınların el emeği ürünlerini sergilediği bir panayır. Amacımız kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra Kuruçeşme’de kadınları aktif hale getirmek. Bu dönem kadın etkinliklerine daha fazla eğilim göstermeyi amaçlıyorum.

TRAMVAY AVANTAJ SAĞLIYOR

Tramvayı Kocaeli’nin en önemli projelerinden olarak değerlendiriyorum. Bende yoğunlukla tramvay kullanıyorum. Tramvay büyük bir avantaj, modern ve konforlu. Şehir içi trafiği çok yoğun. En büyük sorunlarımızdan biri bu sebeple ulaşım. Tramvay ile şehir içi trafiğine girmiyorsunuz. Akmeşe otobanı yapıldıktan sonra bağlantı yolları ile bir yaşam alanı ile kent mimarisi oluşturabilir diye düşünüyorum. Kentin dinamikleri bu işin uzmanlarının bu konuda çalıştığına eminim.

HATİPKÖY BENİM AİLEM

İki ilçe belediyesi ile aramız iyi. Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’ne önce mahallem sonra şahsım adına teşekkür ederim. Biz süreci iyi yönettik. Ne istediğimizi bildik ve karşı tarafta bizim ne istediğimizi anladı. Mahalle ile çalışmalarım bir öncekinden daha iyi şekilde ilerleyeceğine inanıyorum. Hatipköy benim ailem. Ailemle beraber beş yıl daha birbirimizle iyi diyalog halinde olduğumuz, birbirimize sıkıca sarıldığımız ve birlikte aldığımız kararları gerçekleştirebileceğimiz bir dönem olacağına inanıyorum.

HABİBE DEMİROĞLU AKSOY: Hatipköy Mahalle Muhtarlığına tekrardan seçilen ve halen İzmit’in en genç kadın muhtarı olan Habibe Demiroğlu Aksoy çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Aksoy, ilgili belediyelere teşekkür ederken muhtarlığa aday olmasında kadının fark yarattığını göstermek istemesinin etkili olduğunu söyledi.

İKİNCİ DÖNEMİNE BAŞLADI: İkinci dönem için yeniden muhtar seçilen Habibe Demiroğlu Aksoy, projelerini ve yetkililerden isteklerini arkadaşımız Yavuz Solmaz’a anlattı.

Sorunlarımız köpek ve otobüs saatleri

Mahallenin en önemli sorunlarını dile getiren Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, sokak hayvanları ve otobüs saatlerinin en büyük sorunları olduğunu belirtti. Otobüs saatleri ve sokak köpekleri ile ilgili sorunun çözümünde yüzde 100 bir performans almasak da eskiye göre bir ivme yakaladık. Bu konuda çalışmaların daha iyiye gideceğine inanıyorum. Biz vatandaşların sorunlarını dinliyoruz ve ilgili muhatap belediyelere söylüyor ve birlikte çalışma halindeyiz. İlerleyen süreçte otobüs saatlerinde bir değişim olacağı söylendi. Biz takip halindeyiz. Sokak köpekleri ile ilgili de çalışma yapılacak” dedi.

Habibe Demiroğlu Aksoy kimdir?

Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, 1986 Diyarbakır doğumlu. 35 yıldır Kuruçeşme’de yaşayan Aksoy’un çocukluğu Kocatepe Mahallesi’nde geçti. Evlendikten sonra Hatipköy’e taşınan Aksoy’un bir çocuğu var. 2019 yılında Hatipköy’ün tarihinde seçilmiş ilk kadın muhtarı olma unvanını alan Aksoy, aynı zamanda Kuruçeşme bölgesinin de ilk kadın muhtarı.