Ahmet Kavaz: Bayramımız hepimize kutlu olsun

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şube yönetimi ve üyeleri basın açıklaması düzenledi. Başkan Yardımcısı Ayşe Filiz, Üyeler Türkan Turgay, Hasan Tezcan, Sevtap Olgaç ve Erdal Olgaç'ın katıldığı basın toplantısında konuşan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, "19 Mayıs işgale, sömürüye, karanlığa karşı başkaldırının ilk adımıdır. 1.Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı coğrafyasının kalbi Anadolu toprakları paylaşılmış ve coğrafyadaki Türkler emperyalizmin kıskacında açık işgalle yok edilmeye çalışılmıştır.

SAMSUN'DAN BİR GÜNEŞ DOĞAR

Her şeyin bittiği, her yerin teslim alındığı, işgalin Anadolu’nun iç kısımlarına kadar dayandığı günde 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bir güneş doğar. O öyle bir güneş, öyle bir dahi ve öyle bir devrimcidir ki sadece kendi ulusu için değil, emperyalizmin işgaline ve vahşetine maruz kalmış tüm ezilen ulusların da umudu olmuştur. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacak, görülmemiş destansı zaferler kazanılacak kurtuluş savaşının başlangıcı oldu. Emperyalizme başkaldırının halkı, bu ruh bilinçle örgütlemenin miladı olarak 19 Mayıs 1919 bütün uluslar için unutulmayacak tarihi gün olarak hatırlanacaktır.

BAYRAMIMIZ HEPİMİZE KUTLU OLSUN

Atatürk devrimleri, ilkeleri ve hedefleri yaşam biçimi olan, yüreğinde bağımsızlıktan, ulusal bütünlükten, laik demokratik özgür Türkiye Cumhuriyetinden yana meşaleleri hiç sönmeyen çok değerli. 105'inci Yılını kutladığımız bu mutlu onurlu günümüz, bayramımız hepimize kutlu olsun. Ancak, içerisinden geçtiğimiz süreç ve açmazlar ne kadar ağır ve ne kadar derin olursa olsun, yine Atatürk’ün aydınlanma devriminin modellenmesiyle aşılabilir. Bu toprakları bize vatan yapan, bağımsızlığımızın ve cumhuriyetimizin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda emeği olan kahramanlarımıza şükran, saygı ve minnetlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.