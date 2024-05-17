Kandıra Kaymakamı Yaran'dan çiftçilere ziyaret

Kaymakam Yaran ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, örtü altı yetiştiriciliği yapan Mümtaz Bayat ile Orhan Ateş'in seralarını ziyaret etti.
Seraları inceleyen ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Yaran, çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu.
Yaran, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda saha ziyaretlerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.