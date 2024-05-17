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Sosyal medya fenomeni Buse Aydın'a cinsel terapi cezası

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Sosyal medya platformlarında kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın'a ceza verildi. Fenomene Reklam Kurulu tarafından sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmadığı gerekçesiyle 550 bin 59 TL para cezası kesildi.

Sosyal medya fenomeni Buse Aydın'a cinsel terapi cezası mask
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Sosyal medyada platformlarında "Psikolog Buse Aydın" ismiyle bilinen ve kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın'a ceza verildi.

550 BİN 59 TL PARA CEZASI

Canlı yayın ve paylaşımlarında cinsel sorunlara ilişkin sorulara yanıtlar veren ve zaman zaman verdiği sansosyanel cevaplarla gündem olan Buse Aydın'a Reklam Kurulu tarafından 550 bin 59 TL ceza kesildi.

Cezanın gerekçesi ise Buse Aydın'ın sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtması oldu.

CEZA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Hakkında verilen ceza sonrası Buse Aydın, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Aydın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle psikolog olmamla ilgili problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum videolarıma ancak 'cinsel terapist' diye bir unvan olmadığı için cinsel danışman dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu.

İkinci ceza nedeni olarak vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgi vermemem gerekiyormuş. Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı.

Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok içeriği değiştirdik komple. Yaptığım işte bir değişim olmadı sadece unvanı değiştirdik"

 

Kaynak: NTV

# sosyal, para, Türkiye, ceza

17 May 2024 - 13:43 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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