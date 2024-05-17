Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

İOKBS 2024 sonuçlarıyla birlikte MEB bursu almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı. Öğrenciler, bursluluk sınavı sonuç belgesini meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/ ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Sisteme T.C numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu giren öğrenciler, bursluluk sınavı sonucunun ayrıntılarını görüntüleyebiliyor.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca 21 Nisan 2024 Pazar günü 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları online olarak ilan edildi. Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi