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Lüks konut vaadiyle 20 milyon euroluk vurgun

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde henüz inşaat çalışmaları başlamayan lüks konutları, iddiaya göre birden fazla kişiye satan firma sahibi ortadan kayboldu. Farklı miktarlarda para ödeyerek binlerce lira kaptırdığı iddia edilen mağdurlar ise suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Proje yoluyla piyasanın 20 milyon euro dolandırıldığı öne sürülüyor.

Lüks konut vaadiyle 20 milyon euroluk vurgun mask
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Aydın Kuşadası’nda faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi S.Ü., iddiaya göre geçtiğimiz yıl internet siteleri üzerinden verdiği reklamla, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 4 dönümlük arazinin üzerine, 95 lüks daireden oluşan site yapacağını duyurdu.

İçerisinde yüzme havuzu, kapalı ve açık otopark ile sauna ve fitness salonlarının yer alacağı projeyi görenler, firmanın satış-pazarlama birimini arayarak konut satın almaya başladı.

Aradan 1 sene geçmesi üzerine henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını gören vatandaşlar, yaptıkları araştırmada firma sahibinin iflas ettiğini ve kendilerinden topladığı parayla ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Firmaya farklı miktarlarda para ödeyerek binlerce lira, euro ve dolarlarını kaptıran mağdurlar, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İKİNCİ ŞOKU YAŞADILAR

Parayı ödemelerine rağmen evlerine kavuşamayan bazı mağdurlar, firma tarafından aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını öğrenince ikinci şoku yaşadılar.

Paralarını geri almak için firma sahibi S.Ü.’yle iletişime geçmek istemelerine rağmen bir türlü ulaşamayan mağdurlar, daha önce firmanın satış-pazarlama biriminde çalışan bir kişiyi de telefonla aradıklarında, “Şu an sizin gibi birçok mağdur var. Herkes için çok üzgünüm. Kendinize çok iyi bir avukat tutup, hakkınızı arayın.” cevabını aldı.

PROJE REKLAMLARI HALA İNTERNETTE

Öte yandan, firmanın iflas etmesine ve sahibinin kayıplara karışmasına rağmen, projeyle ilgili bilgiler içeren reklam ve satış ilanlarının internet ve sosyal medya platformlarında hala yayında olduğu ortaya çıktı.

Belediyeye ruhsat başvurusu da yapılmayan proje yoluyla piyasanın 20 milyon euro dolandırıldığı iddia ediliyor.

"HAYALLERİM BAŞIMA YIKILDI"

Mağdurlardan Almanya’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yusuf Kalay, hayallerinin başına yıkıldığını belirterek, “Arkadaşlarım aracılığıyla projeyi görüp, çok beğendim. Daha sonra firma yetkilileriyle temasa geçip 60 bin euro ödeyerek 1+1 daire satın aldım. Ancak aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen evler bir türlü yapılmayınca durumdan şüphelenip araştırma yaptım. Benim aldığım 85 numaralı dairenin başkalarına da satıldığını öğrendim. Parayı kredi çekerek ödemiştim. Tüm hayallerim başıma yıkıldı.” diye konuştu.

Kaynak: İHA

# VAR, sosyal, para

17 May 2024 - 14:21 - Türkiye --- Okunma

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