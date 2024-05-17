MHK eski Başkan vekili: “Çok net ofsayt, ikinci gol iptal edilmeliydi”

Sadiefe - Hem bu sene, hem 1. ligten düştüğümüz sene, hem de 2008-09 da süperligten düştüğümüz sene kasıtlı olarak hakem kararları yüzünden düştük.,bu haksızlık hiç bitmedi bitmeyecekte anlaşılan. Ne zaman temiz, adaletli tarafsız olan bir futbol izleyeceğiz acaba bu ülkede?

O gol iptal olsaydı belki de maçı biz alacaktık dün. Herkes bulmuş bir kılıf iyi oynayacaksın kazanacaksın, yok haketmedik bilmemne. Haketmeden de maç kazanırsın, oyun bu neticede, şans faktörü de etkili oluyor. bu sene sakarıya şansla çok maç kazandı. Yunanistan avrupa kupasını hep 1-0 yenerek kazandı, iyi futbol oynamadan. Hakem hatalarının olmadığı bir Türk futbolu olur inşaalah bu ülkede bir gün.