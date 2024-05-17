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MHK eski Başkan vekili: “Çok net ofsayt, ikinci gol iptal edilmeliydi”

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Merkez Hakem Kurulu eski Başkanvekili Bedri Dölkeleş, Kocaelispor’un Çorum FK maçında yediği ikinci golde çok açık bir ofsayt olduğunu söyledi. Dölkeleş, “Ahmet İlhan top geçsin diye bir hareket yapıyor, yani pasif değil aktif durumda. VAR’ın golü iptal ettirmesi gerekirdi” dedi.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
MHK eski Başkan vekili: “Çok net ofsayt, ikinci gol iptal edilmeliydi” mask
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TOP GEÇSİN DİYE HAREKET EDİYOR

Birçok dönem Merkez Hakem Kurullarında görev yapan, başkan vekilliğinde bulunan Bedri Dölkeleş Çorum FK- Kocaelispor Play-Off maçında çok tartışılan ikinci golle ilgili düşüncelerini paylaştı. Dölkeleş, “Ahmet İlhan’ın orada oluşu kaleciyi hiçbir şekilde etkilemiyor ama söz konusu futbolcu top geçsin diye hareket ediyor ve pasif durumdan aktif duruma geçerek oyuna müdahale ediyor, nitekim bu hareketiyle topun kendine çarpmasını önleyerek gole katkı yapıyor. Olduğu yerde dursa sorun yok, gol geçerliydi ama top geçsin diye hareket ettiği için golün iptali gerekirdi. Sonuçta hakem ve yardımcı hakemin bunu yorumlayabilmesi zordu ama VAR’daki hakemlerin hakemi uyarıp golü iptal ettirmeleri gerekirdi. Normal çekimde topun oyuncuya teması anlaşılır netlikte değil ancak Çorumspor kalesinin arkasından zoom’lanan çekimde Ahmet İlhan’ın hareketi ve topun istikameti çok net görülüyor “ dedi.

# VAR, başkan, kocaelispor, Çorum FK, Çorumspor

17 May 2024 - 14:27 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Sadiefe - Hem bu sene, hem 1. ligten düştüğümüz sene, hem de 2008-09 da süperligten düştüğümüz sene kasıtlı olarak hakem kararları yüzünden düştük.,bu haksızlık hiç bitmedi bitmeyecekte anlaşılan. Ne zaman temiz, adaletli tarafsız olan bir futbol izleyeceğiz acaba bu ülkede?

O gol iptal olsaydı belki de maçı biz alacaktık dün. Herkes bulmuş bir kılıf iyi oynayacaksın kazanacaksın, yok haketmedik bilmemne. Haketmeden de maç kazanırsın, oyun bu neticede, şans faktörü de etkili oluyor. bu sene sakarıya şansla çok maç kazandı. Yunanistan avrupa kupasını hep 1-0 yenerek kazandı, iyi futbol oynamadan. Hakem hatalarının olmadığı bir Türk futbolu olur inşaalah bu ülkede bir gün.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 15:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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