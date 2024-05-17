Gürcülerden kurtuluyoruz!

İKİ İSİMDEN SIFIR KATKI ALDIK
Kocaelispor’un ara transferde büyük umutlarda transfer ettiği iki Gürcü futbolcu Davit ile Giorgi, keleminin tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. 8 numara pozisyonu için alınan, sakatlık da geçiren Giorgi 4’ü ilk 11 olmak üzere 8 maçta 310 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı yapamadığı için son derece silik, bitik bir performans ortaya koydu. Santrafor ihtiyacı için Tanque’nin yerine transfer edilen Davit ise 4’ü 11, toplam 7 maçta 403 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı yapamadı. Davit 5 maç da cezalıydı. İki Gürcü futbolcudan Kocaelispor sıfır verim aldı. İyi tarafı, her iki isimle de devre arasında yarım sezonluk kiralık anlaşma yapılmasıydı. Davit ile Giorgi kiralık sözleşme süreleri bittiği için sezon sonu itibariyle Yeşil-Siyahlı kulüpten ayrılıp eski takımlarına dönecek.
ELDE VAR SIFIR- Ara transferin son günü Tanque’nin boşluğunu dolduracak diye alınan Davit’in ayakta duracak hali yoktu. 5 maç ceza aldı, süre aldığı 8 maçta bırakın gol atmayı, asist bile yapamadı.
VARLIĞI İLE YOKLUĞU BELLİ DEĞİLDİ- Takımın en büyük sıkıntısı olan 8 numara ihtiyacını gidermesi için alınan Giorgi hiçbir varlık gösteremedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
İzmitli 41 - Doğru transfer ve doğru idman programı gelecek yıl Kocaelispor 'u başarıya ulaştırır .Puan sıralamasında Kocaelispor göztepenin yerinde yani ikinci sırada idi peki ne olduda bu takım aşağı geriledi .Demekki iyi bir idman programıyla çok çalışmak gerekiyormuş. Başarıya ulaşmanın yolu herkes dahil çok çalışmak.
Bora - Vukoviç ve Sheidayev Harici gönderin gitsin
Aykut - Vukoviç amaral candeas kalmalı gerisi sepet havası
Pasali - Cihat, vukovic, gokhan ve tekrar kiralanabilir veya bonservisi alinabilirse emir...bu 4 isim haricinde seneye tum takimin degismesi gerekir. Yoksa sampiyonluk veya playof hayal olur
Ali Candan - Beridze ne olacak !
Paşalı Ensar - Ulan yanarım yanarımda santrafora Abofeyi birde keçiöğren gücüne giden traoreyi devre arasında biz alsak Eyüp la kafaburun lig bitirirdik
Allah cc dileğim Engin koyun ve şürekası birdaha şu kulübün stadın kapısından bile geçmesin inşallah
Okeye Dördüncü - Koyun Engin ve menajer Tarık yediğiniz paralar sizden çıkacak bunu unutmayın
Dertli Kocaelisporlu. - Gidecek çooook futbolcu var.
Kuakou ve fofana ne katkı verdi?.
Bizim yabancıdan yana şansımız sıfır.
Portekizlilerde vasatın üstüne çıkan olmadı.
Yabancılardan vukoviçin haricinde işe yarar yok.
Şayet şanpiyonluğa oynayacaksak tuzla sporun yabancılarınıda gözliyelim.
Yerlilerden sağbek solbek cihatın yanına ikitane iyi adam amma yerli ama yabancı santraforda iki iyi adam sağ açık sol açık iyi adamlara ihtiyacımız var jaleci harunu sepetliyelim. Diğer 3. Kaleci harundan daha iyi
Seref - Beridze amaral candaias kokaou fofana oğuz Atilla Yusuf harun Haşim bunlarda ivedilikle gönderilip yollar ayrılsın.
Deniz - Devre arası yapılan en iyi transfer vukoviç.Kimisi onu da beğenmiyor ama adamın görevi gol atmak asist yapmak değil rakip orta sahayı baskılamak yormak sahipsiz topları süpürmek ve bence bunları şu rezil takıma rağmen gayet iyi yaptı görünmeyen kahramanlardan.Yani takım iyi olsa ilk yarıda galibiyet serileri yakaladığımız iyi top oynadığımız zamanlar vukoviçte olsa rakiplere top göstermezdik.Kesinlikle yeni sezonda kalmalı.Amaral ve Candeiasa da sallayanlar var ama bu adamlar sahada boş boş gezinmiyor elinden geleni yapıyor Tanque varken uyumları çok iyidi Tanque gidince forvet kalmadı bu adamlar kime gol attıracaktı inşallah onlarda kalır geri kalan yabancılara güle güle.
Ozii - Bu adama ceza verilecekti hani ne oldu 5 maç ceza aldığında ? Paralarımıza sahip çıkalım başka Kocaelispor yok.
Alinail - Bunlari getireni allah nasil biliyorsa oyle yapsin.
Taraftar - Mümkünse bir daha Kocaeli sınırından filanda geçmesinler bu kadar yeteneksiz beceriksiz topçuları alana hakkımı helal etmiyorum
Emre Ks - Yusuf cihat , vukovic dışında kimseyi tutmam , hepsi gitsin , bu sene yabancı sayısı 6 zaten
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.