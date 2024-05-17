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17 May 2024 - 14:29- Spor G:

Gürcülerden kurtuluyoruz!

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Devre arası Tanque’nin yerine gol umudu olarak alınan Davit ile 8 numara pozisyonuna transfer edilen Giorgi ne gol, ne asist katkısı yapabildi. İki Gürcü tam bir hayal kırıklığı yarattı. Çok şükür ki, yarım sezon kiralık sözleşme yapıldığı için evlerine dönüyorlar.

Hayrettin Albayrak
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İKİ İSİMDEN SIFIR KATKI ALDIK

Kocaelispor’un ara transferde büyük umutlarda transfer ettiği iki Gürcü futbolcu Davit ile Giorgi, keleminin tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. 8 numara pozisyonu için alınan, sakatlık da geçiren Giorgi 4’ü ilk 11 olmak üzere 8 maçta 310 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı yapamadığı için son derece silik, bitik bir performans ortaya koydu. Santrafor ihtiyacı için Tanque’nin yerine transfer edilen Davit ise 4’ü 11, toplam 7 maçta 403 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı yapamadı. Davit 5 maç da cezalıydı. İki Gürcü futbolcudan Kocaelispor sıfır verim aldı. İyi tarafı, her iki isimle de devre arasında yarım sezonluk kiralık anlaşma yapılmasıydı. Davit ile Giorgi kiralık sözleşme süreleri bittiği için sezon sonu itibariyle Yeşil-Siyahlı kulüpten ayrılıp eski takımlarına dönecek.

Gürcülerden kurtuluyoruz!

ELDE VAR SIFIR- Ara transferin son günü Tanque’nin boşluğunu dolduracak diye alınan Davit’in ayakta duracak hali yoktu. 5 maç ceza aldı, süre aldığı 8 maçta bırakın gol atmayı, asist bile yapamadı.

Gürcülerden kurtuluyoruz!

VARLIĞI İLE YOKLUĞU BELLİ DEĞİLDİ- Takımın en büyük sıkıntısı olan 8 numara ihtiyacını gidermesi için alınan Giorgi hiçbir varlık gösteremedi.

# VAR, HER, ceza, kocaelispor

17 May 2024 - 14:29 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(14)
14

İzmitli 41 - Doğru transfer ve doğru idman programı gelecek yıl Kocaelispor 'u başarıya ulaştırır .Puan sıralamasında Kocaelispor göztepenin yerinde yani ikinci sırada idi peki ne olduda bu takım aşağı geriledi .Demekki iyi bir idman programıyla çok çalışmak gerekiyormuş. Başarıya ulaşmanın yolu herkes dahil çok çalışmak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 16:42
12

Aykut - Vukoviç amaral candeas kalmalı gerisi sepet havası

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 16:35
11

Pasali - Cihat, vukovic, gokhan ve tekrar kiralanabilir veya bonservisi alinabilirse emir...bu 4 isim haricinde seneye tum takimin degismesi gerekir. Yoksa sampiyonluk veya playof hayal olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 16:32
09

Paşalı Ensar - Ulan yanarım yanarımda santrafora Abofeyi birde keçiöğren gücüne giden traoreyi devre arasında biz alsak Eyüp la kafaburun lig bitirirdik

Allah cc dileğim Engin koyun ve şürekası birdaha şu kulübün stadın kapısından bile geçmesin inşallah

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 17 Mayıs 16:08
08

Okeye Dördüncü - Koyun Engin ve menajer Tarık yediğiniz paralar sizden çıkacak bunu unutmayın

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 17 Mayıs 15:54
07

Dertli Kocaelisporlu. - Gidecek çooook futbolcu var.

Kuakou ve fofana ne katkı verdi?.

Bizim yabancıdan yana şansımız sıfır.

Portekizlilerde vasatın üstüne çıkan olmadı.

Yabancılardan vukoviçin haricinde işe yarar yok.

Şayet şanpiyonluğa oynayacaksak tuzla sporun yabancılarınıda gözliyelim.

Yerlilerden sağbek solbek cihatın yanına ikitane iyi adam amma yerli ama yabancı santraforda iki iyi adam sağ açık sol açık iyi adamlara ihtiyacımız var jaleci harunu sepetliyelim. Diğer 3. Kaleci harundan daha iyi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 15:52
06

Seref - Beridze amaral candaias kokaou fofana oğuz Atilla Yusuf harun Haşim bunlarda ivedilikle gönderilip yollar ayrılsın.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 17 Mayıs 15:52
05

Deniz - Devre arası yapılan en iyi transfer vukoviç.Kimisi onu da beğenmiyor ama adamın görevi gol atmak asist yapmak değil rakip orta sahayı baskılamak yormak sahipsiz topları süpürmek ve bence bunları şu rezil takıma rağmen gayet iyi yaptı görünmeyen kahramanlardan.Yani takım iyi olsa ilk yarıda galibiyet serileri yakaladığımız iyi top oynadığımız zamanlar vukoviçte olsa rakiplere top göstermezdik.Kesinlikle yeni sezonda kalmalı.Amaral ve Candeiasa da sallayanlar var ama bu adamlar sahada boş boş gezinmiyor elinden geleni yapıyor Tanque varken uyumları çok iyidi Tanque gidince forvet kalmadı bu adamlar kime gol attıracaktı inşallah onlarda kalır geri kalan yabancılara güle güle.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Mayıs 15:18
04

Ozii - Bu adama ceza verilecekti hani ne oldu 5 maç ceza aldığında ? Paralarımıza sahip çıkalım başka Kocaelispor yok.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 17 Mayıs 14:57
03

Alinail - Bunlari getireni allah nasil biliyorsa oyle yapsin.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 17 Mayıs 14:57
02

Taraftar - Mümkünse bir daha Kocaeli sınırından filanda geçmesinler bu kadar yeteneksiz beceriksiz topçuları alana hakkımı helal etmiyorum

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 17 Mayıs 14:41
01

Emre Ks - Yusuf cihat , vukovic dışında kimseyi tutmam , hepsi gitsin , bu sene yabancı sayısı 6 zaten

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 17 Mayıs 14:40
Diğer 12 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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