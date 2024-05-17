Gürcülerden kurtuluyoruz!

İKİ İSİMDEN SIFIR KATKI ALDIK

Kocaelispor’un ara transferde büyük umutlarda transfer ettiği iki Gürcü futbolcu Davit ile Giorgi, keleminin tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. 8 numara pozisyonu için alınan, sakatlık da geçiren Giorgi 4’ü ilk 11 olmak üzere 8 maçta 310 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı yapamadığı için son derece silik, bitik bir performans ortaya koydu. Santrafor ihtiyacı için Tanque’nin yerine transfer edilen Davit ise 4’ü 11, toplam 7 maçta 403 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı yapamadı. Davit 5 maç da cezalıydı. İki Gürcü futbolcudan Kocaelispor sıfır verim aldı. İyi tarafı, her iki isimle de devre arasında yarım sezonluk kiralık anlaşma yapılmasıydı. Davit ile Giorgi kiralık sözleşme süreleri bittiği için sezon sonu itibariyle Yeşil-Siyahlı kulüpten ayrılıp eski takımlarına dönecek.

ELDE VAR SIFIR- Ara transferin son günü Tanque’nin boşluğunu dolduracak diye alınan Davit’in ayakta duracak hali yoktu. 5 maç ceza aldı, süre aldığı 8 maçta bırakın gol atmayı, asist bile yapamadı.

VARLIĞI İLE YOKLUĞU BELLİ DEĞİLDİ- Takımın en büyük sıkıntısı olan 8 numara ihtiyacını gidermesi için alınan Giorgi hiçbir varlık gösteremedi.