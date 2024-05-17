Yıkılma tehlikesi olan ağaç için önlem alınacak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıkılma tehlikesi bulunan ağaçlar için önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi Kültür Tepesi 2. Etapta bulunan kuruyan ve yıkılma tehlikesi bulunan ağaca müdahale edilecek.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.