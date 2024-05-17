Başkan Kocaman’dan 19 Mayıs Mesajı

Başkan Kocaman mesajında;

19 Mayıs 1919’da tarihe gömülmek istenen bir millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile küllerinden tekrar doğmuş; başlattığı Kurtuluş Savaşı ile vatan, millet ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Atalarımızın kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık aşkı başka milletlerin de bağımsızlık savaşlarına örnek olmuştur. Türk milleti cesaretiyle tam bağımsızlık ve özgürlük kararlılığı sayesinde kazandığı nice zaferlerle dünya milletler tarihine adını altın harflerle yazdırarak yerini almış Milli Mücadelenin en güçlü örneklerinden biri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bu köklü geçmişi ve tarihi zaferlerinin aydınlattığı yolda, istikrarla, kararlılıkla muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesine devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kartepeli hemşehrilerimin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ile anıyorum."

19 MAYIS TÖRENİNE DAVET

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı saat 10.00’da Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayıp 10.30’da Kent Meydanı’nda etkinliklerle devam edecek. Tüm hemşehrilerimiz bu kutlu günde coşkumuzu paylaşmak üzere davetlidir.

Kaynak: Bülten