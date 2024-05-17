Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Başkan Bulut ve KOTO Delegeleri, TOBB Genel Kurulu’na katıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Ticaret Odası başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren 365 Oda/Borsa’nın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısı, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Başkan Bulut ve KOTO Delegeleri, TOBB Genel Kurulu’na katıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı genel kurula KOTO Başkanı Necmi Bulut, Oda’nın TOBB Delegeleri; Veli Başkurt, Sami Durmuşoğlu, Mehmet Akif Şen, Metin Sözer, Mert Kavşut, Kerim Bayramoğlu, İsmet Temizel, Hakan Yaşar Ulutan, Handan Kümeli, İbrahim İbrahimoğlu, Cevat Yıldız, Mesut Ekşi ve KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile birlikte katılım sağladı.

İLKLERE İMZA ATTIK

Genel Kurulda Türk iş dünyasının temsilcilerine hitap eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Geride bıraktığımız dönemde pek çok projeyi hayata geçirdik. Hamdolsun sizlerle birlikte, ilklere imza atan bir kurum haline geldik. Ticaret Sicil işlemlerinde dijital dönüşümü sağladık. Eskiden günler, haftalar süren işlemleri, 2 saat içinde tamamlanır hale getirdik. Tarımda bir ilki, Lisanslı Depoculuk sistemini ülkemize kazandırdık. Ticaret Borsalarımızla birlikte ülke sathına yayılmasını sağladık.

REKORLAR YILI

Oda ve Borsalarımızla birlikte, yerel değerlerimizi ve lezzetlerimizi, Coğrafi İşaretlerle tescil ettirerek koruduk. İlk defa AB nezdinde coğrafi işaretli ürünlerimiz tescil olmaya başladı ve bu sayı 21'e ulaştı. 7'si ilan aşamasında bulunan, 51 başvurunun işlemleriyse devam ediyor. Son bir yılda rekor sayıda 53 bin Sanayi Kapasite Raporu ve 15 bin yerli malı belgesi düzenleyerek, yurt içi üretime destek verdik.

İHRACAT DESTEK OFİSİ

Dış ticarette de üyelerimizin işini kolaylaştırdık, maliyetlerinin düşmesini sağladık. Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi MEDOS’la, gerekli belgelere elektronik ortamda hızlıca ulaşma imkânı getirdik. İhracat Destek Ofislerimizle, 60 İl’de firmalarımızın yurtdışına açılmasına destek verdik. 94 bin TIR Karnesi düzenleyerek, yıllık 22 milyar Avro tutarında kefalet yükü üstlendik.

75 MİLYAR TL KAYNAK

Ne yaptıksa birlikte yaptık, sizlerden aldığımız güçle yaptık. Oda ve Borsalarımızın, artan hizmet kalitesiyle ve kapasitesiyle yaptık. Sizler şehirlerinizde adeta proje fabrikasına dönüştünüz. Bugüne kadar 2 binden fazla proje hayat geçirdiniz. Böylelikle şehirlerinize, bugünkü değeriyle 75 milyar lira kaynak temin ettiniz. Uluslararası projelere imza atan, şehirlerine yeni eserler kazandıran, çağdaş kurumlar haline geldiniz” dedi.

BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

TOBB’un 80. Genel Kurulu’nu değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Türk iş dünyamızın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 80. Genel Kurulu’na KOTO delegeleri olarak üst düzey katılım sağladık. Bu büyük buluşma Türk iş dünyamızın gücünü göstermekle birlikte, gelecek dönem çalışmalarımıza ışık tutmaktadır. KOTO olarak ihracat ve coğrafi işaret başta olmak üzere, birliğimizin çalışmalarına üst düzey katkı sunduğumuz bir dönem oldu. Yeni dönem için de sorumluluğumuzun farkındayız, verimli çalışma ve projelerimizi sürdüreceğiz. Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu başarılı mali yıl dolayısıyla kutluyoruz” dedi. 

Kaynak: Bülten

# yeni, başkan, çalışma, Türkiye, yönetim, hizmet

17 May 2024 - 14:33 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.986.659 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL