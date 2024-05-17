18 yaşındaki yatalak kız, yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, yatalak olan 18 yaşındaki Gaye Hatice Gülen'i ailesi uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran genç kızı hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.