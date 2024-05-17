İzmit’in eniştesi, Erkan Yolaç vefat etti

İzmit’in geçmiş dönem ünlü kadın kuaförlerinden İlhan Kızılgör’ün kızı, 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk ile 1976 yılından bu yana evli olan Erkan Yolaç, 2 çocuk babasıydı. Torununun doğumu nedeniyle ABD’ye gittiği sürede zatürree olan Erkan Yolaç, uzun zamandır belirli aralıklarla tedavi görüyordu. Türk televizyon tarihinin önemli isimlerinden, ‘Evet-Hayır’ yarışmasıyla uzun yıllar ekranlarımıza konuk olan Erkan Yolaç(89) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.