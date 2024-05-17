Vize alacaklar dikkat! Sistem değişiyor!

Vize alacakları ilgilendiren önemli bir gelişme TBMM’de kabul edildi. Vize sisteminde yapılan değişiklikle artık vize işlemleri, aracı şirketler yerine Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülecek. Bu düzenleme ile vize gelirlerinin büyük bölümü devlet kasasına aktarılacak.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teklifin kabul edildiğini ve Genel Kurula sevk edildiğini duyurdu. Canbey, bu teklifin ilk imza sahibi olduğunu belirtti. Canbey şu bilgileri kişisel X hesabından paylaştı: "İlk imza sahibi olduğum “Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu” Teklifimiz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonumuzda kabul edilerek, Genel Kurula sevk edildi. Hayırlı olsun.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu dış ilişkilerde en etkin şekilde hayata geçirmek üzere Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesini daha üst seviyeye taşımaya ve daha donanımlı ve alanında uzman diplomatlar yetiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kurulmasını amaçlıyoruz."

VİZE ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Vize işlemleri için izlenmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. İlk olarak, ülkeye geri dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli bir pasaport alınması gerekmektedir. Vize almak için istenen belgeler ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de, bazı belgeler her ülke için ortaktır. İşte o belgeler:

Pasaport

Biyometrik fotoğraf

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Banka hesap dökümü

İkametgah belgesi

Mesleki durum belgesi

Evli olanlar için evlilik cüzdanı

Bu düzenleme ile vatandaşlar, vize işlemlerini daha güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi