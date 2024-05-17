Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

KO-MEK Gölcük ve Derince ilçe sergileri açıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler bu kez Gölcük ve Derince ilçe sergileri ile devam etti.

KO-MEK Gölcük ve Derince ilçe sergileri açıldı mask
KO-MEK Gölcük ve Derince ilçe sergileri açıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK), her yıl bahar şenliği havasında düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen ilçe sergilerine Gölcük ve Derince ile devam edildi. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergilerde birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Eşsiz eserlerin yer aldığı sergileri gezen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi.

 

AÇILIŞA KATILIM YOĞUN OLDU

Gölcük Kongre Sarayı’nda geçekleştirilen ilçe sergisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Gölcuk Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken’in yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

İŞARET DİLİ KURSİYERLERİ EŞLİK ETTİ

Saygı duruşu ve işaret dili kursiyerleri eşliğinde İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda kursiyerler adına Gülay Eren konuşma yaptı. Eren konuşmasında, ‘’KO-MEK sayesinde hayatı öğrendim. Bize bu imkânı sunan başta Başkanımız Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

 

YILDIRIM VE GÜLTEKİN YALNIZ BIRAKMADI

Gölcük Belediye Başkanı Yıldırım, ‘’Biz büyük bir aileyiz, ilçemizdeki vatandaşlarımızın özellikle meslek sahibi olabilmesi ve aile ekonomisine katkıda bulunması bizim için çok önemli. Serginin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı. Gölcük Kaymakamı Gültekin ise “Halk eğitim ile ortaklaşa yürüttüğümüz KO-MEK kurslarımız hem bayanlarımızın bir meslek edinmesi hem de bir uğraşla el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmaları çok önemli. Böyle bir uğraşa destek vermekten mutluluk duyuyorum” açıklamasını yaptı.

 

KO-MEK VE SOSYAL SORUMLULUK

 

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyor. KO-MEK sizler ve bizler için bir aile yuvası gibi artık, buralar hem eğitim yeri hem de iyileştirme merkezi olarak sizler için hizmet etmeye devam ediyor” yorumunu yaptı.

 

AÇILIŞIN 2. ADRESİ DERİNCE SERGİSİ

Haftanın son sergisi Yenikent Kültür Merkezinde açılan Derince ilçe sergisi oldu. Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AK Parti Derince Kadın Kolları Başkanı Zeliha Uslu, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş programa katıldı. Sergi açılışında çocukların Filistin hassasiyeti uzun süre alkış aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kursiyerler adına konuşmayı İstanbul’dan Yenikent KO-MEK kurs merkezinde Tıbbi Aromatik Bitkiler branşında eğitim almak için gelen Osman Can Kazancıoğlu yaptı. ‘’Yolun uzun olması gözümü korkutmuyor’’ diyen Kazancıoğlu, “Tarım alanında birçok eğitim aldım ama Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında KO-MEK’in eğitim verdiğini duyunca hiç düşünmeden kayıt yaptırdım. Haftada iki gün İstanbul’dan gelerek burada eğitim alıyorum. Bize bu imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” sözleriyle duygularını ifade etti.

 

BÜYÜKAKIN: GAZZEYİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN HAZIRIZ

Sergilenen eserlerin çok güzel olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Filistin’de 7 aydır soykırım yapılıyor. Bizler burada güvendeyiz ama orada çocuklar ve kadınlar acımasızca katlediliyor. Bu soykırımın son bulması için artık hep birlikte tepki göstermeliyiz. Filistin bizim hassasiyetimizin tam merkezinde olmalı. Sizlerden Filistin konusunda özellikle hassas olmanız ve günlük hayatta farklı şekillerde tepki göstermenizi istiyorum. Biz belediye olarak bu süreç biter bitmez kardeş şehir ilan ettiğimiz Gazze’yi ayağa kaldırmak için çalışacağız’’ bilgisini verdi.

 

OKUMA YAZMA KURSİYERLERİNİN HEYECANI

Konuşmaların ardında KO-MEK Bohçası yakın zamanda düğünü olacak kursiyere hediye edildi. Ardından protokol ve çocuklar hep birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanı gezdi. Kursiyerlerle tek tek sohbet ederek ürünler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın’a okuma yazma kursiyerleri yeni okumanın mutluluğu ile İstiklal Marşının yanı sıra kendi seçtikleri şiirleri okudu. Oldukça heyecanlı olan okuma yazma kursiyerleri yaşlarının ilerlemiş olmasına rağmen okumayı öğrenmiş olmanın mutluluğunu ve heyecanını paylaştı. Çocuklarla zekâ oyunları testi oynayan Başkan Büyükakın, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Kocaeli, ilçe, sosyal, yeni, HER, başkan, ifade

17 May 2024 - 15:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.986.659 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

BAY BAYAN ELEMAN ARANIYOR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. Bağçeşmedeki Sitemizde temizlik  işlerinde çalıştırılmak üzere, BAY-BAYAN PERSONEL alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL