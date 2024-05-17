Türk Eğitim-Sen vekillere mektup gönderdi

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, şube yönetimi ve üyeleri İzmit PTT önünde toplanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), önümüzdeki günlerde görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na itirazlarını kaleme aldıkları mektupları milletvekillerine gönderdi. Şube Başkanı Yaşar Şanlı mektupları göndermeden önce PTT önünde mektup içeriğini okuokurken, mektuplarda şu ifadeler yer aldı: "Öğretmenlik Meslek Kanunu ilk kez 23 Ekim 2018 tarihinde 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin tanıtım toplantısında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

DESTEK OLMANIZI İSTİHRAM EDİYORUZ

Ardından Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlere yönelik bir kanunun çıkarılmasını olumlu bulduğumuzu ancak kanunun içerisinde öğretmenlerin tabi olduğu tüm süreç ve mevzuatın yer alması gerektiğini bildirmiş, 5 yıllık süreç içerisinde kanunda neler olması gerektiğine dair çok ciddi gayret ortaya koymuştuk. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki süreç içerisinde Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerini iptal etmiştir. Bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı kanunun yeniden düzenlenmesi için bir çalışma başlatmıştır. Yeni düzenlenmenin kamuoyuna duyurulmasına kısa bir süre kala, siz kıymetli vekillerimizin kanunun öğretmenlerin taleplerine kulak verilerek, hayata geçirilmesi noktasında bizlere destek olmanızı istirham ediyoruz.

SON DERECE ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

Bu nedenle kanunda yer almasını arzuladığımız düzenlemelere biz eğitimcilerle birlikte sahip çıkmanız en büyük temennimizdir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak şekilde düzenlenmesi mesleki açıdan bir gerekliliktir. Bu kapsamda, tüm öğretmenlerin sadece kadrolu istihdam edilmesi, öğretmen atamalarının mülakat olmadan ve KPSS başarısı esas alınarak yapılması, kariyer basamaklarının sınav yerine hizmet yılı esasına göre belirlenmesi, mazeret tayinleri başta olmak üzere, tayinlerde yaşanan problemleri giderecek nakil sistemi kurulması, liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen yönetici atama sisteminin yasal zeminde ihdas edilmesi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli tedbir ve teşviklerin hayata geçirilmesi son derece önem arz etmektedir.

ASGARİ ÜCRET TUTARINDA ÖDENMELİ

Hiçbir öğretmen başöğretmen unvanı almadan emekli olmamalıdır. Öğretmenlik kariyer basamakları sisteminin getirmiş olduğu mali haklar emeklilik sistemine de yansıtılmalıdır. Kariyer basamaklarında ilerlemek için, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olma şartı kaldırılmalı, eğitim programı ve asgari çalışmaları tamamlama zorunluluğuna yer verilmemelidir. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ödenmelidir. Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır. Sayın Milletvekilim; Öğretmenlerimizin talep ve beklentilerinin kanun düzenlemesinde yer alması hususunda hassasiyet ve destekleriniz için şimdiden tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz."