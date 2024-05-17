Dokuzlar’dan Gökhan Ercan’a: “İhanet çemberini aydınlat”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İzmit Belediyesi’nin mali durumunu eleştirerek, İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet’in 170 milyon TL kredi çekme yetkisini alması üzerinden ‘ Tasarruf bunun neresinde?’ ifadelerinde bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Dokuzlar’ın ifadelerine “İzmit Belediyesi’nin sitesinde ki projeleri takip etmeli” şeklinde cevap vermişti. Dokuzlar’dan cevap gecikmedi. Dokuzlar, “Cevap verme telaşı içerisine gireceğine, belediye başkanınızın söz ettiği ihanet çemberi içinde sen de var mısın bunu açıkla” dedi.

Halil Güngör Dokuzlar’ın cevabı: “Sevgili Gökhan’cım, sen bana tavsiye vereceğine ve cevap yetiştirme telaşı içine gireceğine belediye başkanınızın yolun ortasında bağıra bağıra söz ettiği ihanet çemberi içinde sen var mısın, yok musun, bunu açıkla. Bu ihanet çemberi nedir, kimlerdir, belediye başkanınız kimden hesap soracaktır bunu aydınlat. Sonuçta kendisiyle ilgili merak edilen bütün sorulara senin cevap verdiğini görüyoruz. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek de artık senin görevindir, bekliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi