28 Haziran ASM modern binasında

İzmit 28 Haziran Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nin yeni binasının temeli 9 Ocak günü atılmıştı. Mevlana Kültür Merkezi yanında bulunan yaklaşık 170 metrekare alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan ve hızlı bir şekilde ilerleyen binanın çatı montajının ardından iç donanım ve ince işçiliği tamamlandı. Temizlik işlemlerinin ardından yeni binaya sağlık malzemeleri ve eşyalar taşındı. Teknik alt yapı işlemlerinin tamamlanmasıyla bölgedeki vatandaşlara hizmet vermeye başlanacak.

Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül, yeni sağlık merkezinin yan tarafında Fatih Camii, batı tarafında Mevlana Kültür Merkezi, Bekirpaşa Polis Merkezi, karşı tarafında Leyla Atakan İlkokulu bulunmasının avantajlı bir durum olduğunu ifade etti. Tek katlı yeni binanın beklenenden daha hızlı tamamlandığını belirten ve teknik alt yapının kısa sürede tamamlanmasıyla hizmet vermeye başlanacağını belirten Mengül, “Aile hekimliği hazır hale geldi. Büyükşehir park bahçeler çalışması olacak. Onun harici iç kısımda yapacak bir şey kalmadı” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi