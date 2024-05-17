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O İl Başkanları yeniden bir araya geldi

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15 Temmuz Darbe Girişimi döneminde il başkanlığı yapan ve bu süreçten sonra sık sık bir araya dönemin siyasi parti il başkanları, rahatsızlığı sebebiyle evinde dinlenen DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu'nu ziyaret ederek uzun bir aradan sonra buluşmuş oldu.

Yavuz Solmaz
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O İl Başkanları yeniden bir araya geldi mask
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YILLAR SONRA TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER


15 Temmuz darbe girişimi döneminde görev yapan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü , Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu uzun bir aradan sonra DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ziyareti ile tekrar bir araya geldi.

HERKESE ZİYARET SEBEBİYLE TEŞEKKÜR EDERİM


DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ziyaretleri sebebiyle il başkanlarına teşekkür ederken “O günlerde farklı siyasi partilerde siyaset yapıp farklı siyasi görüşlere sahip olmamıza rağmen ilimiz ve ülkemiz için her bir arkadaşımız siyaset üretmeye çalıştı. Bugün tüm il başkanı arkadaşlarımın eksiksiz gelmeleri beni ziyadesi ile mutlu etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

# HER, parti

17 May 2024 - 15:20 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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