Vukovic: Tüm kulüp acı çekiyor

Kocaelispor’un başarılı ön liberosu Vukovic yaptığı paylaşımda, “Sezon bitti. Bu son beklentilerimizin çok uzağında, acı verici. Tüm takım, tüm kulüp acı çekiyor. Bunun sebebi bu kulübü farklı bir şekilde hissediyor olmamız. Bu kulübün bir ruhu var ve bu kulüp Süper Lig’e çıkacak. Er ya da geç. Sevginiz ve desteğiniz için kelimeleri boşa harcamaya gerek yok. Her maç için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tribünlerden verdiğiniz destek büyük güç veriyor. Umuyorum ki, önümüzdeki sezon sizlere en iyi şekilde teşekkür edeceğiz” dedi.