Recep Durul adaylığını açıkladı

Gültepeli Gulf - İyi bir baskan olsaydın, Sakarya maçı öncesi hocayı yollardın. Biz cesaret edemedik ama komşu Sakarya, tüm tepkilere rağmen rest dedi. Masanın kazananı Sakarya, kaybedeni biz olduk. Belki iyi niyetlisin ama sende bu oyunun parçası içinde yer aldın başkanım.O nedenle arzulanan başarınım sizinle geleceğini hiç ummuyorum.

Ayrıca keşke tüm mesele para ile çözülse... Sakarya futbola bizim yarımız kadar para harcadı ve bizi şu anda ezdi geçti. Şimdide Süper lige 1 adım öndeler. Ben diyorum ki inşallah çıkarlar, yoksa yine seneye bize bela olacaklarrrr.