Recep Durul adaylığını açıkladı

MEVCUT YÖNETİMDEN OLACAKLAR VAR
9 Haziranda seçime gidecek olan Kocaelispor’da Başkan Recep Durul aday olacağını açıkladı. Gelecek hafta yeni ekibini oluşturacağını ifade eden Başkan Durul, kongre hazırlığına başlayacağını da ifade etti. Başkan Durul açıklamasında, “Kocaelispor Başkanlığı için adayım. Mevcut yönetimden bazı arkadaşlarımızda yeni ekibimizde olacak. Son 2 ayda yaklaşık 1 milyon dolar kulübe maddi katkı sağladım. Benim gibi bu kulübe finansal anlamda katkı sağlayan bugüne kadar başka bir isim olmadı” ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
İzmitli - 1 milyon verdim güzel algı.Yani 1 milyon alacaklı.Yazık yazık.Daha yeni 20 bin verdim klube demişti.Klubü batıracaklar
Bora - Ertugrul HocaListe yapsın ve transferleri Erkenden bitirin Seneye artık caıkalım ne gerekiyorsa
Ozii - Yuhhhh hangi yüzle sen bu Mustafa denen hocayı göz göre göre takımda tuttun bilerek lades dedın Kocaelispor’un o kadar parasını çöp ettin Engin Koyunla beraber ne yüzle adayım diyorsun insan utanır. Bu yönetimden kim gelirse gelsin Engin Koyun artığıdır zarardan başka bişey gelmez.
Aa - Baskan vaadlerin ne? Sadece para verdim demeyi biliyrsunuz, 20 yildir sponsor dolu etraf hala klup borc bataginda. Herkes para veriyordu zaten. Vaadlerin neler?
-Hodrimeydali lav edecek misin?
-Borclari kapatacak misin?
-Ertugrul hocaya karistirtmayacak misin?
-Menajerleri gonderecek misin?
-Klubu sirket olarak AS yapacak misin?
-Scout ekibi kurcak misin?
-Guney amerika, afrika, bulgaristan vb ulkelerden bol bol denemeye oyuncu getirecek misin?
-Transfer politikan ne?
-1 sene, 2 sene, 5 sene , 10 senelik hedefin ne?
Kuru kuruya aciklama yapmayin bu taraftara vaadlerinizi anlatin! Siz de yerel basin olarak kuru kuru haber yapmayin da gidin roportaj yapin biraz baski kurun klup uzerine.
Gültepeli Gulf - İyi bir baskan olsaydın, Sakarya maçı öncesi hocayı yollardın. Biz cesaret edemedik ama komşu Sakarya, tüm tepkilere rağmen rest dedi. Masanın kazananı Sakarya, kaybedeni biz olduk. Belki iyi niyetlisin ama sende bu oyunun parçası içinde yer aldın başkanım.O nedenle arzulanan başarınım sizinle geleceğini hiç ummuyorum.
Ayrıca keşke tüm mesele para ile çözülse... Sakarya futbola bizim yarımız kadar para harcadı ve bizi şu anda ezdi geçti. Şimdide Süper lige 1 adım öndeler. Ben diyorum ki inşallah çıkarlar, yoksa yine seneye bize bela olacaklarrrr.
Ali - Bağış mı ysptınız acaba borç mu verdiniz???
Dertli Kocaelisporlu. - Şayet doğruysa tebrik ederim.
Ozaman engin koyun vadesi gelmiş birkuruş dahi borcumuz yok dediği zaman neden itiraz etmedin takımın ikiaylık mağışları ve personel mağışları birmilyon dolar tutuyorsa yandı gülüm keten helva hiçjimse bu yükün altına girmez
Remzi - iyi de başkan kulağınıza üfleyen menejerlerin önerdikleri ile kötü kadro kuruyorsunuz sonra şampiyon olamıyoruz. İstersen 10 milyon euro harca.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.