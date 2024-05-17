KOÜ’lü akademisyen ihraç edildi

Kocaeli Üniversitesi’nde Ağustos 2016’da Barış Bildirisine imza attıkları için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerden biri olan Dr. Derya Keskin, üniversiteden ihraç edilmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında göreve iade edilen Keskin’in 1 yıllık yeniden ataması, 3 yıl için istenen puanlar üzerinden değerlendirilip ilişiği kesildi.
Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Geçtiğimiz yıl göreve iade olan Derya Keskin hocamız, 3 yıllık yeniden atama kriterlerinin kendisine hukuksuzca 1 yıl için dayatılması sonucu bugün itibariyle KOÜ Rektörlüğü tarafından yeniden ihraç edilmiştir. Bu hukuksuz kararın altında imzası olan herkesten hesap soracağız.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.