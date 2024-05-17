Kocaeli Büyükşehir'den 323 araçlık kiralama ihalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli görevlerde kullanılma üzere tam 323 araç birden kiralayacak. Kiralanacak 323 adet aracın 36’sı binek, 39’u 4x4 arazi aracı, 93’ü hafif ticari araç, 39’u çift kabin kamyonet, 22’sipikap kamyonet, 19’u panelvan kamyonet, 1’i minibüs, 34’ü küçük damperli kamyon, 17’si damperli kamyon, 4’ü bomlu kamyon, 11’i vidanjör, 7’si kombine kuka kamyon ve 1’si adet çekici olacak. Kiralanacak bu araçlar, 1 Eylül 2024 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin büyük araç kiralama ihalesi 11 Haziran günü Kocaeli Büyükşehir Belediye binasında yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.