Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde 19 Mayıs Gençlik Bayramı coşkusu

19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI KUTLANDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında Okul Müdür Vekili Bayram Hasan Gülşen’in günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.Öğrenciler tarafından okunan şiir ve konuşmalardan sonra program halk oyunları, Cumhuriyeti Kuranlar kostüm geçişi ve vals gösterisiyle devam etti.
ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Kutlama programında farklı sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra Roman Kahramanları Kırmızı Halı geçişi ile halat çekme, çuval yarışması ile program sona erdi. Program sonunda Okul Müdür Vekili Bayram Hasan Gülşen programın hazırlanmasında emeği geçen Mdr. Yard. Melek Karademir, Serkan Şengül, Zeki Kuytul, Umut Eraslan, Sedat Kılıç ve Yeşim Savaş’a teşekkürlerini sundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.